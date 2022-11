Jelang Laga, PSM Makassar Genjot Fisik Pemain

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM Makassar terus mematangkan latihan.

Walau Liga 1 2022-2023 belum memiliki jadwal pasti bergulir.

Latihan dilaksanakan di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Selasa (8/11/2022) sore.

Sejauh ini ada tiga opsi tanggal dilanjutkannya kompetisi, yakni 18 November, 25 November dan 2 Desember 2022. Namun, belum diputuskan resmi.

Pelatih PSM, Bernardo Tavares tidak ingin membuang-buang waktu di tengah kepastian Liga 1.

Juru taktik berpaspor Portugal ini terus menggenjot latihan Willem Jan Pluim cs.

Para pemain, kecuali empat kiper dilatih penguatan otot bawah.

Setelah itu fisik mereka digenjot.

Tavares membagi tiga kelompok pemain.

Mereka game kecil 3 vs 3 selama tiga menit. Selanjutnya, berlari-lari kecil dan berlari cepat mengelilingi setengah lapangan.

Sesekali kali Tavares teriak kepada pemain untuk menambah kecepatannya.

"Come on, come on," teriaknya diiringi dengan tepuk tangan.

Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Terlihat beberapa pemain merasakan kelelahan dengan latihan fisik diberikan

Kemudian, game mini internal. Pemain dibagi menjadi empat kelompok, saling berhadapan.

Durasi game lima menit. Di sini para pemain menjalankan pola penyerangan dan bertahan.

Lalu para punggawa Laskar Pinisi dilatih finishing akhir.

Mereka harus melewati tiga tongkat untuk latihan kelincahan sebelum lepaskan tembakan ke gawang.

Di latihan Lapangan Syekh Yusuf, bek sayap PSM, Yance Sayuri masih belum bergabung di latihan.

Pemain 25 tahun ini jalani latihan terpisah di pinggir lapangan. Di bawah arahan fisioterapi PSM.(*)