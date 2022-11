Foto Serunya Hijab Sist Arisan Bersama Instaperfect

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Produk kosmetik dari PT ParagonCorp, Instaperfect memeriahkan pertemuan komunitas Hijab sist arisan di The danau, Bebek Tengah sawah gowa, Minggu (6/11). Komunitas ini merupakan wadah bagi perempuan muslim untuk saling berbagi dan bercerita.

Promotor instaperfect Ummul menjelaskan mengatakan,tim kehadiran timnya disela-sela Hijab sist arisan ini untuk mengenalkan aneka produk terbaru Instaperfect. Adapun produk terbaru yang dikenalkan diantaranya Quickmatte Loose Powder, Skinfocus Cover Foundation, Hi Glow Fluid Highlighter, Everlast Intense Matte Liquid, Skincover Air Cushion.

Selain itu Instaperfect juga memberikan goodie bag untuk sejumlah games diantaranya best dresscode, best photo, ter-ontime dan best make up.

Selama kegiatan berlangsung Instaperfect bekerjasama dengan Wardah Beauty House Makassar yang terletak di Ruko Edelweiss, Jl. Pengayoman Makassar memberikan promo diskom 30 persen bagi yang melakukan transaksi on the spot.