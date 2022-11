Profil Elon Musk, Boss Baru Twitter Pecat 7.500 Karyawannya Setelah Rugi 4 Juta Dollar AS / Hari

TRIBUN-TIMUR.COM - Profil Elon Musk, boss baru Twitter memecat 7.500 karyawannya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan Elon Musk setelah perusahaan yang ia pimpin mengalami kerugian sekitar 4 juta dollar AS atau sekitar Rp 62,8 miliar (kurs Rp 15.700 per dollar AS) setiap hari.

Elon Musk memastikan semua karyawan yang di PHK ditawari tiga bulan pesangon.

"50 persen lebih banyak dari yang diwajibkan secara hukum," ujar Elon Musk melalui akun Twitter @elonmusk, dikutip Minggu (6/11/2022).

PHK karyawan tersebut dilakukan melalui email kepada 7.500 karyawan Twitter.

Sekedar diketahui, Elon Musk membeli Twitter senilai $44 miliar (Rp683 Triliun).

Profil Elon Musk

Elon Musk adalah pengusaha, penemu, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat.

Ia merupakan pendiri, CTO, dan CEO SpaceX; CEO dan arsitek produksi Tesla, Inc.; pendiri The Boring Company; dan juga pendiri Neuralink dan OpenAI.

Elon Musk lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan.

Ayahnya bernama Errol Musk, seorang insinyur kaya Afrika Selatan dan ibunya bernama Maye Musk, model Kanada.

Saat masih anak kecil, Elon Musk sering tenggelam dalam lamunannya tentang penemuan.

Sehingga orang tua dan dokternya memerintahkan tes untuk memeriksa potensinya.

Elon Musk menghabiskan masa kecilnya bersama saudara laki-lakinya Kimbal Musk dan saudara perempuannya Tosca Musk di Afrika Selatan.