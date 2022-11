Emina Meriahkan Seminar Remaja Muslimah OSIS SMA IT Wahdah Islamiyah

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

OSIS SMA IT Wahdah Islamiyah dengan didukung Ikatan Pemuda Muslimah Indonesia (IPMI) Makassar menggelar Seminar Remaja Muslimah dengan tema My Look and Society's POV di Auditorium Hasanuddin LAN, Antang Makassar, Minggu (6/11). Kegiatan ini juga diisi special session Beauty class with Emina yang bekerjasama dengan toko kosmetik fazzilet.