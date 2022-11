Opsi Liga 1 Berlanjut dengan Home and Away dan Bubble to Bubble, Dirut PSM: Belum Resmi dari PT LIB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direkrut Utama PSM Makassar Sadikin Aksa belum menentukan sikap terkait opsi sistem kompetisi jika Liga 1 2022-2023.

Sadikin mengatakan, belum ada keputusan resmi dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator Liga 1.

Opsi sistem kompetisi digunakan yakni, tetap home and away atau beralih ke bubble to bubble.

Dalam draf home and away, Liga 1 di mulai kembali 18 November 2022, target rampung 16 April 2023.

Sementara jika opsi bubble to bubble, pertandingan akan dilaksanakan dalam tiga seri. Fase percobaan pada Jumat (25-27/11/2022).

Seri pertama pertandingan pekan ke-12-17 dari 2 Desember-29 Desember 2022.

Seri kedua pertandingkan pekan ke-17-28. Waktunya, 6 Januari-26 Februari 2023.

Seri ketiga pertandingan pekan 29-34. Waktunya, 4 Maret-16 April 2023.

Kompetisi jika dilaksanakan terpusat digelar di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur serta Jabodetabek.

"Belum ada yang resmi dari PT LIB," kata Sadikin melalui WhatsApp, Minggu (6/11/2022).

Pria 45 tahun ini hanya ingin kompetisi Liga 1 bergulir kembali.

Apalagi, kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini sudah terhenti sebulan lebih.

Opsi jadwal berlanjutnya Liga 1 saat ini pada 18 November, 25 November dan 2 Desember 2022.

"Kita hanya mau cepat liga bergulir," ucapnya.(*)