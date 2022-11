PT KTB bersama PT. Sulawesi Berlian Motor Menggelar FUSO Truck Campaign 2022

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) bekerja sama dengan PT. Sulawesi Berlian Motor Makassar memberikan penghargaan kepada Best Customers saat acara FUSO Truck Campaign 2022 yang berlangsung di Ballroom Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Jumat (4/11/2022).

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Director of Product Strategy Division PT. KTB, Mr Shun Yatsugi (gunakan masker) menghadiri FUSO Truck Campaign 2022 yang berlangsung di Ballroom Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Jumat (4/11/2022).

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Tenaga pemasaran memperlihatkan mobil Truk Fuso Canter saat acara FUSO Truck Campaign 2022 yang berlangsung di Ballroom Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Jumat (4/11/2022).

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Tenaga pemasaran memperlihatkan mobil Truk Fuso Fighter X saat acara FUSO Truck Campaign 2022 yang berlangsung di Ballroom Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Jumat (4/11/2022).

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Director of Product Strategy Division PT. KTB, Mr Shun Yatsugi memberikan sambutan pada FUSO Truck Campaign 2022 yang berlangsung di Ballroom Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Jumat (4/11/2022).