Pasar Murah Komunitas Milenial Peduli Sulsel Sasar Warga Mawang Gowa

TRIBUNGOWA.COM, SOMBA OPU - Komunitas Milenial Peduli Sulsel (MPS) kembali menggelar pasar murah.

Kali ini menyasar warga di sekitaran Jl Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (3/11/2022).

Ratusan warga didominasi emak-emak mengantre agar bisa membeli sembako dengan harga murah.

Ketua MPS Hasrul A Rajab mengatakan kali ini pihaknya menyasar warga Mawang.

Menurutnya, pasar murah yang digelar ini memberikan harga subsidi 30 persen. Sasarannya, bagi warga kurang mampu.

"Kami memberi subsidi 30 persen dari harga pasar untuk membantu warga yang kurang mampu. Bahkan harga mie instan kita subsidi sampe 50 persen dari harga pasar," katanya.

Sebelumnya MPS mengedarkan kupon sebanyak 200 lembar.

"Ada 200 kupon kita sebar. Kita utamakan bagi warga kurang mampu," katanya.

Ia berharap dengan adanya pasar murah tersebut bisa meringankan beban masyarakat.

"Semoga kegiatan ini bisa membawa keberkahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Adapun kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah MPS, yakni beras Rp 33 ribu per karung di mana normalnya Rp 47.250, telur Rp 31 ribu per rak dari Rp 45 ribu.

Terigu Rp 8.000 per kg dari Rp 12 ribu, gula pasir Rp 10 ribu per Kg dari Rp 14 ribu, minyak goreng Rp 10 ribu per liter dari Rp 15 ribu.

Kemudian, bawang merah Rp 22 ribu per kg dari Rp 35 ribu, bawang putih Rp 20 ribu per kg dari Rp 25 ribu, dan cabe rawit Rp 25 ribu per Kg dari Rp 35 ribu.(*)

Laporan Wartawan TribunGowa.com, Sayyid Zulfadli