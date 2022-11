Kenalkan Aneka Produk Terbarunya OMG Grebek Pasar Sentral

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di tengah tekanan pandemi, industri kecantikan tetap tumbuh karena didorong oleh produk kecantikan yang kini semakin menjadi kebutuhan.

Tidak hanya itu, kegiatan yang berpusat di rumah tidak serta merta mengartikan masyarakat bisa tampil seadanya. Makeup dan produk perawatan kecantikan tetap digunakan sebagai alat aktualisasi diri dan mendorong produktivitas meskipun di rumah saja.

PT Varcos Citra Internasional melihat kondisi ini sebagai peluang baik. Perusahaan yang fokus pada produk kecantikan dengan klaim halal ini terus mempertahankan eksistensinya, salah satunya dengan produk Oh My Glam (OMG).

OMG Oh My Glam menjadi cara Varcos meraih lebih banyak konsumen di Indonesia. Sedikit berbeda dengan produk sejenis lainnya, OMG Oh My Glam fokus pada pasar kosmetik gaya hidup yang membawa pesan percaya diri, optimistis, dan berani untuk perempuan Indonesia.

Salah satu cara yang dilakukan untuk makin mempopulerkan produknya yaitu dengan menggelar OMG Grebek pasar yang dilaksanakan di Pasar Sentral Makassar, Jumat (4/11).

Kegiatan yang digelar 2 hari hingga Sabtu (5/11) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk terbaru dari OMG.