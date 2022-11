Optimis Tumbuh 10 Persen, Aktivitas Ekspor di Pelindo Regional 4 hingga September Capai 15.242 TEUs

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 optimis kinerja aktivitas ekspor tahun 2022 bakal mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen.

Hal itu seiring dengan fokus bisnis yang kini mulai ditangani anak usaha atau subholding Pelindo di beberapa pelabuhan kelolaan.

Demikian disampaikan Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis saat coffee morning bersama media di Pizza Hut Restoran, Jl Dr Sam Ratulangi, Kota Makassar, Kamis (3/11/2022).

Turut hadir dalam coffee morning, Plt Division Head Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Pelindo Regional 4 Jimmy Evanandus Simantupang dan Division Head Operasi Pelindo Regional 4 Yusida M Palesang.

Enriany menjelaskan, peningkatan kinerja kegiatan ekspor yang akan dicapai pihaknya pada tahun ini tak lepas dari upaya perseroan.

Dimana fokus pada pelayanan masing-masing jenis usaha yang dimiliki melalui anak usaha atau subholding yang terbentuk sejak Pelindo merger.

Enriany memaparkan, sejak merger pada 1 Oktober 2021 lalu, Pelindo membentuk 4 anak usaha atau subholding yaitu PT Pelindo Jasa Maritim yang fokus pada layanan jasa marine, peralatan, energi, dan jasa maritim kepelabuhanan lainnya.

Lalu PT Pelindo Terminal Petikemas yang merupakan operator terminal yang memberikan pelayanan peti kemas.

Kemudian PT Pelindo Multi Terminal untuk menangani semua bisnis perusahaan yang berkaitan dengan operasi terminal multipurpose.

“Serta PT Pelindo Solusi Logistik yang berfokus pada building capability and partnership, expanding connectivity, and beyond end-to-end integration,” papar Enriany.

Melalui 4 anak usaha yang dibentuk lanjut Regional Head 4, menjadikan pihaknya optimistis dapat mencapai target kinerja khususnya kegiatan ekspor di pelabuhan kelolaan, yang lebih baik lagi di tahun ini.

Untuk diketahui, beberapa pelabuhan kelolaan Pelindo Regional 4 sudah di serahterima operasi kepada subholding yang sesuai dengan klaster bisnis yang dijalankan.

Enriany mencontohkan Terminal Multipurpose Pelabuhan Makassar yang sudah di serahterima operasi kepada PT Pelindo Multi Terminal.

Begitu juga Terminal Petikemas Makassar, Makassar New Port dan Terminal Petikemas di Pelabuhan Ambon yang juga sudah di serahterima operasikan kepada PT Pelindo Terminal Petikemas. Serta beberapa pelabuhan kelolaan lainnya yang juga di serahterima operasi kepada PT Pelindo Jasa Maritim untuk pelayanan marine.