Warga Bantaran Sungai Jeneberang Gowa Serbu Pasar Murah MPS

GOWA, TRIBUN-TIMUR.COM - Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar oleh Komunitas Milenial Peduli Sulsel (MPS).

Kali ini, MPS menyasar warga di sekitar bantaran Sungai Jeneberang Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Rabu (2/10/22).

Tampak ratusan warga mengantri demi bisa membeli sembako dengan harga murah.

Apalagi emak-emak yang membawa kupon pun rela mengantri berjam-jam demi membeli kebutuhan sehari-hari.

Ketua MPS Hasrul A Rajab mengatakan kali ini pihaknya menyasar warga di sekitar bantaran sungai Je'neberang Gowa.

"Kami memberi subsidi 30 persen dari harga pasar untuk membantu warga yang kurang mampu. Bahkan harga mie instan kita subsidi sampe 50 persen dari harga pasar," ujarnya.

Dikatakan, sebelumnya MPS mengedarkan kupon melalui kepala lingkungan yang ada untuk menyasar warga yang layak mendapatkan sembako dengan harga murah.

"Ada dua ratus kupon kita sebar. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa keberkahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang warga Mariayati Dg Tayu, mengatakan ia membeli telur, minyak dan beras di pasar murah ini.

Ia juga merasa bersyukur dengan adanya pasar murah yang dilaksanakan oleh MPS.

"Alhamdulillah, lebih murah di sini," katanya

Adapun kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah MPS ini yakni beras Rp 33.000 per karung (normal Rp 47.250), telur Rp 31.000 per rak (normal Rp 45.000).

Terigu Rp 8.000 per kg (normal Rp 12.000), gula pasir Rp 10.000 per Kg (normal Rp 14.000), minyak goreng Rp 10.000 per liter (normal Rp 15.000).

Kemudian, bawang merah Rp 22.000 per Kg (normal Rp 35.000), bawang putih Rp 20.000 per Kg (normal Rp 25.000) dan cabe rawit Rp 25.000 per Kg (normal Rp 35.000).(*)