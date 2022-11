Catatan dari Konferensi Asosiasi Sosiologi Asia Pasifik: Reimajinasi Metabolisme Sosial

Oleh

Dr Buchari Mengge dan Dr Sawedi Muhammad

(Dosen Sosiologi FISIP-Unhas)



TRIBUN-TIMUR.COM - Konferensi Asosiasi Sosiologi Asia Pasifik (Asia Pacific Sociological Association – APSA) baru saja berakhir.

Berlangsung dari tanggal 28-29 Oktober 2022 di Universitas Chulalongkorn Bangkok Thailand, konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari sekitar 15 negara.

Sejumlah delegasi yang berasal dari berbagai disiplin ilmu mencoba melakukan produksi dan reproduksi pengetahuan dan aksi dalam bingkai tema besar “Reimagining Development Future in the Era of Athropocene and Climate Crisis”.

UNHAS sendiri diwakili oleh oleh Sisiolog Dr. Sawedi Muhammad, Prof. Suparman Abdullah, dan Dr. Buhari Mengge dengan membawakan makalah “Kontroversi Perpanjangan Izin Pertambangan di Indonesia dan Tantangannya Bagi Pembangunan Berkelanjutan”.

Menurut hemat kami, reimaginasi masa depan pembangunan dalam kerangka anthropocene sesunghuhnya adalah reimaginasi social metabolism. Walaupun konsep ini tak pernah disebut-sebut dalam konferensi ini, tapi para ahli dengan latar belakang transdisipliner pada prinsipnya mencoba melakukan imaginasi masa depan pembangunan dalam perspektif metabolisme sosial.

Lalu apa sesungguhnya metabolisme sosial itu? Apa kaitannya dengan masa depan pembangunan dalam era athropocene, crisis iklim dan lingkungan?

Marx’s Metabolik Rift

Anthropocene adalah masa dimana manusia menjadi pusat dan motor utama penggerak peradaban. Manusia ditempatkan pada posisi sentral yang tidak hanya mengendalikan semesta, tetapi juga memiliki otoritas dan dominasi dalam melakukan eksploitasi terhadap alam tanpa batas.

Dalam perspektif ini, manusia dipandang sebagai pengendali, penerima manfaat sekaligus perusak utama alam semesta. Capaian manusia sampai tahapan ini diperoleh melalu lintasan evolusi yang panjang selama jutaan tahun mulai di era holocene (homo erectus) kemudian anthropocene (homo sapiens).

Dalam pandangan Karl Marx, manusia dan alam tidak bisa dipisahkan, keduanya kontinum dan coexist. Keduaanya bisa jadi bersaing, saling berjuang, dan yang paling lazim adalah saling berkolaborasi-berkooperasi. Manusia atau masyarakat adalah bagian dari alam dan berhubungan satu sama lain secara mekanik dan dialektik.

Karl Marx (1965) dalam karya klasiknya Das Kapital, menyebut koeksitensi keduanya dengan menyebut sebagai metabolisme (stoffwechsel). Marx menganalogikan metabolisme itu dalam kaitannya dengan ‘labor’ dan “value exchange”.

Manusia (labor) adalah kreator nilai guna (use-value). Bagi Marx, tanpa manusia tidak akan pernah ada pertukaran material antara alam dan manusia (masyarakat). Labor adalah proses progresif humanisasi alam, dan sekaligus naturalisasi manusia secara gradual melalui tindakan, mediasi, regulasi dan kontrol antara dirinya dan alam (Foster 1999, Molina dan Toledo :2014). Pada titik inilah, metabolisme sosial sesungguhnya adalah pertukaran progresif antara manusia (masyarakat) dan alam.