Gandeng Dinas Perpustakaan, IMM Enrekang Gelar Gerakan Sekolah Literasi

Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama peserta kegiatan sekolah literasi, di Perpustakaan Umum, Jl Jenderal Sudirman No 8, Galonta, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

TRIBUN-TIMUR.COM, ENREKANG - Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, telah melaksanakan gerakan literasi.

Kegiatan yang bertajuk 'Sekolah Literasi' ini berlangsung di Perpustakaan Daerah Enrekang selama 29-30 Oktober 2022.

Gerakan sekolah literasi ini didukung langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang.

Ketua IMM Enrekang Yusran Sahodding menerangkan, kegiatan ini digelar untuk mengingatkan kembali akan pentingnya aktivitas literasi bagi masyarakat.

Utamanya membekali keterampilan literasi bagi kader-kader IMM.

Selain itu, sebagian peserta juga ada dari kalangan pelajar tingkat sekolah menengah atas.

"Ada sekira 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini selama dua hari berlangsung," kata Yusran, Selasa (1/11/2022).

Dalam kesempatan itu, turut hadir Direktur Penerbit Kulibuku, Irsan yang membawakan materi gerakan literasi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Abdul Fattah membawakan materi ekoliterasi, serta beberapa pembicara lainnya.

Salah seorang peserta, Mutiara mengatakan, selama ini dirinya memahami bahwa literasi itu hanya sekedar membaca dan menulis.

Ternyata, kata dia, maknanya sangat luas lagi, yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, dan menghitung.

Hingga memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

"Keterampilan literasi yang baik sangat berpengaruh pada kompetensi bidang akademik, institusi, nila-nilai budaya serta pengalaman sehari-hari," tutup Mutiara.

Dikutip TribunEnrekang.com dari Bisniskumkm.com, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Programme for International Student Assessment (PISA) diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).