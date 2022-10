Abu Janda Jarang Tersorot Usai Soroti Anies Baswedan, Terungkap Pekerjaannya Sebelum Aktif di Medsos

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Permadi Arya alias Abu Janda sudah jarang tersorot setelah unggah video lawas Anies Baswedan yang berbicara soal yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Anies berbicara soal ACT saat jabat Gubernur DKI Jakarta, dengan menyebutnya sebagai lembaga profit atau mencari keuntungan.

Kini pekerjaan Abu Janda sebelum aktif di media sosial terungkap lagi. Dulu Abu Janda soroti Anies saat kasus ACT bergulir.

Namun video tersebut diduga sudah diedit kemudian diunggah Abu Janda melalui Instagram pribadinya @permadiaktivis2, Rabu (6/7/2022).

"Bahwa ACT menciptakan suatu sistem di mana mereka yang kekurangan memberikan kepada mereka yang berpunya."

"Mereka yang membutuhkan memberikan kepada mereka yang berlebih, sistem ini merupakan sebuah pendekatan yang amat menarik dan ini adalah contoh inovasi profit (Cuan) tapi insya allah this is always for benefit (keuntungan)," kata Anies dalam video yang diposting Abu Janda.

Diketahui cuplikan video yang diunggah itu merupakan video Anies pada Mei 2020 saat menghadiri kegiatan ACT.

"Pak @aniesbaswedan menjelaskan sistem ACT Aksi Cuan Terus (Parodi) akhirnya jadi jelas setelah dijelaskan pak anies ," tulis Abu Janda.

Unggahan tersebut lantas mendapat respons dari sejumlah publik figur.

Kini Abu Janda punya banyak haters dan pembela.

Tapi tahukah Anda, sebelum aktif di media sosial, Abu Janda bekerja kantoran seperti karyawan pada umumnya.

Namun semua berubah saat mulai aktif di media sosial.

Perusahaan tempatnya bekerja memberi dua pilihan. Apa itu?

Kepada salah satu TV swasta, Abu Janda pernah mengungkap latar belakangnya termasuk profesinya.