Rasakan Sensasinya, Yuk ke Halloween Night BBQ All You Can Eat di Swiss-belinn Makassar

Makassar, Tribun - Halloween night tidak lazim dirayakan di Indonesia. Tapi merasakan keseruan dan kengeriannya, kenapa tidak?

Salah satu tempat Anda bisa merasakan atmosfer horor Halloween ini adalah hotel Swiss-belinn makassar.

Hotel yang berlokasi di Jl Boulevard Raya no5 Makassar, ini menggelar pesta halloween bertajuk Halloween October Fest, Sabtu-Minggu (29-30/10) pukul 19.00 wita - 22.00 wita

Digelar di rooftop 3rd floor, acara ini berkkonsep makan malam barbeque all you can eat dan aneka food stall..

Istimewanya, dekorasi area dihiasi dengan hiasan khas Halloween.

Staff dan waiter pun berbusana dengan tema horor.

Seperti Sabtu (29/10) staff terlihat menggunakan busana seperti zombie yang mengerikan.

Untuk bisa menikmati sajian ini makan sepuasnya barbeque ini, pengunjung cukup membayar Rp200 ribu saja, sudah termasuk free flow Frost.

Sepanjang menikmati makan malam, pengunjung dihibur dengan live music.(*)