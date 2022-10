Politeknik Bosowa dan Unibos Gelar Temu OSIS Volume 2 se-Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Bosowa dan Universitas Bosowa menggelar Temu OSIS Volume 2 se-Kota Makassar, di Balai Sidang 45, Jl Urip Sumoharjo, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kamis (27/10/22).

Temu OSIS kali ini mengusung tema "Where is The Future".

Terdapat 300 pelajar dari 22 sekolah di Makassar yang hadir pada acara temu OSIS.

Diantaranya yakni SMK 7, SMK 3, SMK 6, SMK Kartika, SMK Persada, dan SMK Telkom.

SMA Advent, SMA 19, SMA 17, SMA 1, SMA 12, SMA 2, SMA 8, dan SMAN 14.

Bosowa International School, Celebes Global School, SMA Wahyu, SMA Tritunggal dan SMA Kristen Elim.

SMA 1 Gowa, SMA 14 Gowa, dan SMA 10 Gowa.

Temu OSIS se-Kota Makassar dibuka langsung oleh Rektor Universitas Bosowa Dr Ir Batara Surya S T, M Si dan Direktur Politeknik Bosowa Alang Sunding S ST, M T.

Rektor Unibos, Dr Ir Batara Surya menuturkan perguruan tinggi menjadi salah satu pintu karir setelah berkuliah, karena hal itu akan membuka peluang dimasa depan.

"Dari anak-anakku yang tidak tau apa-apa bisa paham segala hal, banyak sekali ilmu yang akan kalian pelajari sehingga dapat berguna dimasa yang akan datang," tuturnya dalam release Jumat (28/10/2022).

Direktur Poltekbos, Alang Sunding menjelaskan, saat menempuh pendidikan studi lanjut tentu akan menambah wawasan dan pengetahuan.

"Siswa dapat memperoleh ilmu baru yang belum dipelajari sebelumnya dibangku sekolah," ujar Alang.

Setelah menempuh pendidikan di Perguruan tinggi, tentunya peluang karir akan lebih terbuka, yang mana anandaku dapat memperluas peluang berkarir diberbagai perusahaan.

"Banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan Diploma atau Sarjana," tuturnya.

Acara temu OSIS dirangkaikan dengan pemberian sertifikat kepada pemateri atas partisipasi dalam kegiatan Temu OSIS se-Kota Makassar.

Selain itu ada performa special guest Finalis Stand Up Comedy 2 yakni Briptu Fachri.

ada penampilan eksklusif penyanyi dari Poltekbos dan Unibos.

Terakhir acara dimeriahkan dengan hiburan games, sosialisasi, dan bagi bagi voucher beasiswa senilai jutaan rupiah.(*)