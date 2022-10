Komunitas Mitsubishi Pajero Club Indonesia South Sulawesi Chapter Lantik Pengurus dan Rapat Kerja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komunitas Mitsubishi Pajero Club Indonesia South Sulawesi Chapter (MPCI SSC) menggelar pelantikan dan rapat kerja pengurus di Hotel Mercure, Makassar, Sabtu (29/10/2022).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum MPCI Nasional Rudi Deru.

Rudi Deru bersama pengurus disambut dengan Angngaru dan tarian-tarian khas Bugis-Makassar.

Kegiatan ini mengusung tema 'One Hert One Family One Goal'.

Steering Committee MPCI Hendrawan mengatakan Rudi Deru datang ke Makassar untuk melantik langsung pengurus periode 2022-2025.

"Jadi tadi kami gelar pelantikan pengurus MPCI SSC. Ada sekitar 70 member baru yang dilantik. Alhamdulillah ketua yang baru dilantik adalah Haryadi," tuturnya.

Menurutnya, pelantikan pengurus MPCI SSC dirangkaikan dengan rapat kerja. Dimana rapat kerja ini membahas sejumlah program kedepannya.

Pelantikan dan rapat kerja ini juga dihadiri sejumlah komunitas lainnya.

Seperti, Komunitas Mitsubishi Expander Club, Mercedes Club dan Komunitas Pajero lainnya.

"Selain itu, malam ini kita juga akan gala dinner bersama Ketua Umum Mitsubishi Pajero Club Indonesia," bebernya.

Dia berharap dengan kepengurusan baru ini dapat bermanfaat bagi sesama.

"Dari arahan Ketua Umum MPCI Nasional Rudi Deru, berharap MPCI ini menjadi suatu alternatif baru dalam berorganisasi, berkomunitas, berkeluarga, dengan menggunakan media Mitsubishi Pajero Club sarana berkomunikasi dan beraktivitas," harapnya.(*)

Laporan Wartawan TribunTimur.com, Sayyid Zulfadli