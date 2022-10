Jadwal Liga Inggris dan Link Live Streaming Brighton vs Chelsea : Graham Potter Galau!

Adapun jadwal Liga Inggris dan Link Live Streaming Brighton vs Chelsea berlangsung, Sabtu (29/10/2022), Pukul 22.00 Wita.

TRIBUN-TIMUR - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ini akan ada partai The Blues yang bisa anda saksikan secara langsung via Link Live Streaming Brighton vs Chelsea malam ini.

Adapun jadwal Liga Inggris yang mempertemukan Brighton vs Chelsea berlangsung, Sabtu (29/10/2022), Pukul 22.00 Wita.

Untuk mengakses Link Live Streaming Brighton vs Chelsea pada lanjutan jadwal Liga Inggris malam nanti bisa dilihat di akhir artikel ini.

Saat ini skuad Chelsea di bawah asuhan Graham Potter tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai memastikan satu tiket ke 16 besar Liga Champions 2022/2023.

Graham Potter pun berharap kemenangan di Liga Champions baru-baru ini bisa kembali terulang pada Liga Inggris pekan ini menghadapi Brighton.

Baca juga: Kabar Liga Inggris : Cerita Eks Manajer Manchester United Sir Alex Ferguson Kesal ke Pemain Chelsea

Baca juga: Kabar Liga Inggris : Chelsea Bersaing dengan Real Madrid Datangkan Pemain 24 Tahun Seharga Rp869 M

Chelsea di Liga Inggris untuk sementara bertengger di peringkat ke-5 dengan 21 poin.

Kemenangan tentu ingin diraih Chelsea saat bertandang ke markas Brighton demi bisa memangkas jarak poin dari pemuncak klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal.

Saat ini Arsenal sebagai pemuncak mengoleksi 28 poin.

Namun, Chelsea yang bertandang ke markas Brighton dalam kondisi pincang.

Terlebih lagi, Graham Potter diselimuti perasaan galau lantaran kembali untuk pertama kalinya menghadapi tim yang ia arsiteki sebelumnya.

Dilansir dari Football London, Brighton bisa tanpa hingga lima pemain saat mereka menyambut kembali pasukan Graham Potter di AMEX Community Stadium.

Roberto De Zerbi tidak memiliki dampak yang diinginkan sejak mengambil alih dari Graham Potter bulan lalu dan tanpa kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya, seri dua kali dan kalah tiga kali.

Itu berbeda dengan Potter yang tidak bisa meminta awal yang lebih baik untuk hidup di Stamford Bridge.

The Blues tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan pertamanya dan telah memenangkan enam, menjaga lima clean sheet.