Polsek Wara Palopo Hentikan Kasus Remaja yang Kuasai Badik

WARA, TRIBUN-TIMUR.COM - Kasus yang menjerat DI (15), warga Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dihentikan oleh penyidik Polsek Wara.

"Kasus DI sudah kami hentikan prosesnya," kata Panit Reskrim Polsek Wara, Andi Akbar, Jumat (28/10/2022).

Akbar mengatakan, penyidik memberlakukan restorative justice dalam kasus DI.

Menurutnya Akbar, DI merupakan remaja yang ditangkap polisi usai kedapatan membawa benda tajam jenis badik.

Penangkapan terhadap DI dilakukan pada Rabu (26/10/2022) malam.

Saat itu, personel Polsek Wara melakukan patroli dan menemukan sekelompok remaja yang sedang kumpul di sebuah rumah di pinggir empang.

"Saat penggeledahan, DI ketahuan membawa badik dan kemudian diamankan ke Mapolsek Wara untuk dilakukan interogasi," Akbar menambahkan.

Setelah dilakukan interogasi, ternyata DI mengalami derita cedera kepala akibat pernah tenggelam dan mengakibatkan gangguan pendengaran.

"Berdasarkan hasil laporan kepada pimpinan bahwa melalui perintah Kapolres Palopo melalui Kapolsek Wara untuk memberikan bantuan hukum berupa restorative justice kepada DI," ujarnya.

Kapolsek dan Panit Polsek Wara bahkan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada DI yang diterima oleh orangtuanya.

Dikutip dari Kompas.com, Prinsip Restorative Justice atau Keadilan Restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia.

Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives" (1996), restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA).