Video: Pencuri Besi BTS Pakai Uang Hasil Jarahan Jalan-jalan ke Grand Mall Maros

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Lima pelaku pencuri besi perlengkapan Tower Base Transceiver Station (BTS) berhasil dibekuk Tim Unit Reskrim Polsek Lau.

Mereka melakukan pemindahan perlengkapan BTS dari gudang yang ada di kawasan bussines park 88 Pattene pada blok B menuju Gudang Blok E No1 dan Blok No2.

Kelima orang tersangka yang ditangkap ini masing-masing AM (24), Us (34), Ta (20), Am (20), dan satu orang anak di bawah umur AK (17).

Akibat tindakan kriminal kelima pelaku ini, pihak perusahaan dirugikan sebesar Rp1,4 miliar.

Ironisnya, besi-besi yang dicuri pelaku ini dijual kepada pembeli besi bekas, dengan insial MI, dengan total harga sekitar Rp60.400.000.

Akibat tindakan pelaku ini, mereka dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian pasal 363 ayat (1) ke 4e,5e jo pasal 65 ayat (1) KUHPIDANA dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Salah satu tersangka, Amran mengaku, uang hasil curiannya tersebut dia gunakan untuk jalan-jalan dan jajan di salah satu mall di Kabupaten Maros.

"Uangnya saya gunakan untuk jalan-jalan di Grand Mall Maros. Ada juga untuk jajan di mall," jelasnya. Dalam aksinya tersebut, para pelaku menggunakan alat bantu berupa mobil pick up, kendaraan roda dua.(*)