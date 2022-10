Kakanwil Kemenkumham Sulsel Lantik 15 Pejabat Administrasi UPT

KEPALA Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) Liberti Sitinjak melantik 15 pejabat administrasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, di Aula Kanwil, Kamis (27/10).

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) No: SEK-36.KP.03.03 Tahun 2022 Tanggal 18 Oktober 2022, No: SEK-40.KP.03.03 Tahun 2022 Tanggal 21 Oktober 2022, dan No: SEK-41.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Kemenkumham.

Adapun ke-15 pegawai yang dilantik yaitu: Totok Budiyanto sebagai Kepala Lapas Kelas II A Parepare, Sofiana sebagai Kepala Bapas Kelas I Makassar, Jayadikusumah sebagai Kepala Bidang Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas I Makassar, Ashari sebagai Kepala Lapas Kelas II B Takalar, Muhammad Nawawi sebagai Kepala Bapas Kelas II Palopo, Hakim Sancaya sebagai Kepala Rutan Kelas II B Pangkep.

Yongki Yulianto sebagai Kepala Rutan Kelas II B Wattansopeng, Amir sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lapas Kelas II A Watampone, Bungawali sebagai Kepala Seksi Kegitan Kerja pada Lapas Perempuan Kelas II A Sungguminasa, Ardi Mahardika sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja pada Lapas Kelas II A Palopo. Ramlah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Lapas Kelas II A Sungguminasa.

Muhammad Saleh Johan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja pada Lapas Kelas I Makassar, Darmansyah sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa, Syamsul Bahri sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lapas Kelas II A Palopo, dan Dian Eka Junianto sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik pada Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa.

Kakanwil Liberti dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. “pengabdian saudara di Sulsel ini akan kita nantikan bersama, agar pembangunan Bidang Hukum dan HAM berjalan dengan maksimal khususnya pada jajaran pemasyaraakatan,” kata Liberti.

Foto bersama dalam agenda kegiatan Pelantikan Pejabat Administrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel pada Kamis (27/10). (DOK KEMENKUMHAM)

"Untuk itu, mari kita jaga perilaku dalam pelaksanaan tugas nantinya. Perintah saya, perilaku yang tidak baik jangan saudara ulangi di sulsel. Kita semua datang ke Sulslel untuk membangun Sulsel,” tekan Liberti.

Selanjutnya, Liberti meminta seluruh pejabat untuk dapat bekerja bersama-sama secara profesional terutama dalam memaksimalkan serapan anggaran Kanwil Sulsel.

Liberti juga menyampaikan bahwa saat ini serapan anggaran Kanwil Sulsel mencapai 84,91 persen. Ini membuktikan proses pembangunan di Sulsel yang berbasis anggaran berjalan dengan baik.

“Untuk itu kehadiran saudara harus membuat lebih baik lagi,” harap Kakanwil

Terakhir, Liberti menginginkan agar jabatan baru ini, berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan terutama buat negara.

“Selamat menjalankan tugas,” tutup Liberti.

Hadir dalam pelantikan ini Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Keimigrasian Jaya Saputra, Kepala Divisi Pemasyarakatan Suprapto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Para Pejabat Administrator dan Pengawas, Seluruh Pegawai Kanwil, dan Jajaran dari berbagai UPT Pemasyarakatan se-Sulsel.(adv\reskyamaliah)