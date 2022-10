Mesin Pesawat Lion Air JT-330 dari Jakarta Terbakar di Udara, Kondisi 169 Penumpang

TRIBUN-TIMUR.COM - Pesawat udara LIon Air dengan nomor penerbangan JT-330 dari Jakarta ke Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan mengalami insiden di udara, Rabu (26/10/2022) sore.

Mesin pesawat terbakar setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno - Hatta ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pesawat take-off pada pukul 17.13 WIB.

Namun, saat di udara, mesin di bagian kiri mengeluarkan api.

Pilot pun memutuskan melakukan pengalihan pendararan (diverted) di bandara asal dan berhasil mendarat pada pukul 17.45 WIB.

"Pesawat tujuan Palembang take off (pukul) 17.13 WIB mengalami kendala teknis dan return to base ke Bandara Soetta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Endra Zulpan.

Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro juga mengonfirmasi kejadian ini.

"Dalam memastikan faktor keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), pilot memutuskan untuk kembali ke bandar udara asal (return to base) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta," kata Danang Mandala Prihantoro dalam siaran persnya.

Pesawat bernomor registrasi PK-LKK itu mengangkut membawa 6 kru dan 169 penumpang.

Pesawat sempat terbang di ketinggian jelajah 3.000 kaki, namun pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya dan menunjukkan perlu segera dilakukan pengecekan.

Seluruh penumpang dilaporkan dalam kondisi selamat dan pesawat mendarat secara normal di Cengkareng.

Mereka kemudian diberangkatkan ke Palembang menggunakan pesawat pengganti.

Data dari situs monitoring penerbangan FlightRadar24.com menunjukkan jika pesawat PK-LKK sempat terbang dari Makassar ke Jakarta, Rabu pagi dengan nomor penerbangan Jt-871.(*)

