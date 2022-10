Yakob Sayuri Penyerang Sayap dengan Statistik Terbaik, Lewati Catatan Taise Marukawa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyerang sayap PSM Makassar, Yakob Sayuri tampil garang pada Liga 1 2022-2023.

Pemain kelahiran Kepulauan Yapen, Papua menjadi salah satu penyerang sayap terbaik di kasta tertinggi sepak bola Indonesia saat ini.

Ia telah membukukan empat gol dan tiga assist dari sembilan kali perkuat klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Torehan empat gol dan tiga assist pemain akrab disapa Yassa ini melewati catatan pemain terbaik Liga 1 musim lalu, Taise Marukawa saat ini.

Pemain asal Jepang yang kini membela PSIS Semarang baru mengemas tiga gol dan satu assist dari sepuluh pertandingan.

Jumlah gol Yassa hanya mampu disampai oleh penyerang sayap Persebaya, Sho Yamamoto. Pemain nomor punggung 14 ini telah catat empat gol dari sebelas pertandingan. Namun, jumlah assist dibukukan hanya satu.

Untuk assist, catatan Yassa hanya kalah dari penyerang sayap Borneo Samarinda FC, Stefano Lilipaly dan Terens Puhiri.

Stefano Lilipaly telah cetak empat assist dari sepuluh pertandingan, tapi golnya hanya satu.

Sedangkan Terens Puhiri telah cetak empat assist, akan tetapi torehan golnya masih kalah dari Yassa. Terens Puhiri baru cetak tiga gol.

Catatan empat gol dan tiga assist Yassa membuatnya dipanggil perkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday lawan Timnas Curacao.

Pemain nomor punggung 22 ini pun bermain full 90 menit di dua pertandingan. Walau ia tak dimainkan sebagai penyerang sayap, melainkan bek sayap kanan dan kiri.

Namun, ia tetap mampu menjalankan tugasnya tersebut dengan baik. Pemain Timnas Curacao yang bermain di klub Inggris, Birmingham City, Juninho tak bisa berbuat banyak dari pengawalan Yakob.

Yassa memiliki kecepatan dalam membongkar pertahanan lawan dari pinggir lapangan.

Ditambah dengan kelincahan, akurasi umpan dan penyelesaian akhir yang baik.

Pengamat sepak bola, Toni Ho mengingatkan Yassa jangan cepat berpuas diri dengan penampilannya saat ini.

Eks pelatih Persipura ini meminta pemain 25 tahun ini menambah porsi latihannya.

"Tambah latihan. Rata-rata pemain besar itu ada ekstra training," katanya melalui telepon, Minggu (23/10/2022).

Apa lagi, Yassa memiliki kecepatan. Dengan kemampuan itu harus dimanfaatkan ketika berhadapan satu lawan satu dengan lawan.

"Bagaimana dia (Yassa) mempelajari dalam one on one, bisa menaklukkan lawan dengan baik. Setelah itu finishing," ungkapnya. (*)