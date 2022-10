Tokoh Golkar, Emil Salim Tekankan 3 Hal Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan

NAMA Emil Salim dan lingkungan hidup seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab beliau merupakan salah seorang di antara sedikit tokoh Indonesia yang berperan internasional dalam mencetak prestasi dan keberhasilan di bidang lingkungan.

Sebagai informasi, Emil Salim merupakan seorang ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebelum masa reformasi.

Kepeduliannya terhadap lingkungan membuat Emil Salim, mendapatkan penghargaan The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF).

WWF merupakan sebuah lembaga konservasi mandiri terbesar dan sangat berpengalaman di dunia.

Oleh karena itu tidak heran jika Emil Salim dijuluki sebagai Bapak Lingkungan Hidup Indonesia.

Menurut Tokoh Golkar ini, pembangunan lingkungan hidup perlu dikelola secara baik dan tepat dengan cara memperkaya dan memberikan nilai tambah.

"How (bagaimana) dengan alam yang Tuhan berikan, kita kembangkan value added. Nah itu, kesana cita-cita saya." ujar Emil Salim.

Tak hanya itu, selama ini Emil juga merasa bahwa alam dirusak untuk menghasilkan pembangunan manusia.

"Resource itu bukan mati, resource itu hidup, namanya lingkungan hidup. Sehingga lahirlah gagasan bagaimana membangun, bukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi perkayaan sumber daya alam." terangnya.

Lebih lanjut, Emil Salim menekankan ada tiga hal yang perlu dilibatkan dalam pola pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

"Jadi kalau kota bikin satu matriks, satu ekonomi, kedua lingkungan, ketiga sosial." katanya.

"Mengapa lingkungan termasuk hal yang penting, karena ekonomi memakai lingkungan resource, resource juga ada pemakai non-ekonom yaitu masyarakat adat, masyarakat kubu, dan masyarakat petani" jelasnya.

Apalagi, tambah Emil Salim, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang begitu melimpah.

"Indonesia tropical rain forest terkaya di dunia. Dua samudera, khatulistiwa, sinar matahari dan kekayaan alam. Jadi orang bilang, you are sitting di atas peti emas." tutup Emil.(adv\reskyamaliah)