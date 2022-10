Frank & Co TSM Makassar Hadir dengan Konsep Baru, Suasananya Lebih Elegan

Peresmian gerai Frank & co dengan konsep baru di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Minggu (23/10/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Frank & co meresmikan gerai perhiasan dengan konsep baru di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Minggu (23/10/2022).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh General Manager Frank & co Ferdy Felano, bersama perwakilan Pemkot Makassar dan manajemen TSM Makassar.

Sebelumnya, Frank & co sudah hadir selama beberapa tahun di TSM Makassar. Namun kini Frank & co melakukan upgrade dari konsep gerai sebelumnya.

Itu dengan menghadirkan berbagai pengalaman berbelanja baru bagi para pelanggan, termasuk suasana yang baru yang elegan.

General Manager Frank & co, Ferdy Felano menjelaskan, konsep baru di TSM Makassar hadir untuk memberikan pelayanan serta kenyamanan lebih kepada pelanggan.

“Ini juga sebagai bukti komitmen Frank & co untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan,” jelas Ferdy.

Sementara itu, Area Manager Frank & Co Makassar, Agnes Tetlyana memaparkan, Frank & co merupakan telah menghadirkan ragam perhiasan berkualitas bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1996.

Brand perhiasan ini, kata dia, selalu mengedepankan kualitas produk, integritas, serta pelayanan pelanggan terbaik.

“Terkait kualitas produk, Frank & co menerapkan standar penilaian yang ketat untuk mendapatkan perhiasan terbaik. Untuk penilaian berlian, Frank & co menerapkan metode 4C yang merupakan standar penilaian berlian bertaraf internasional dan telah disetujui oleh GIA (Gemological Institute of America),” papar Agnes.

Di samping itu, untuk signature collection-nya yakni Frank Fire, Frank & co juga menerapkan penilaian dengan 12 parameter, yang dikenal dengan 12 Degrees of Rarity.

“Mengenai pelayanan pelanggan, Frank & co selalu memastikan kenyamanan dan juga keamanan gerainya, termasuk gerai TSM Makassae agar pelanggan merasa nyaman selama memilih perhiasan dan melakukan transaksi,” kata Agnes.

Koleksi Perhiasan Terbaru

Bersamaan dengan momen peresmian gerai dengan konsep baru di TSM Makassar, Frank & co menghadirkan sebuah koleksi perhiasan eksklusif yang baru saja diluncurkan beberapa waktu lalu.

Koleksi perhiasan itu adalah New Frank & co.’s TinyTAN Special Collection.

Koleksi ini merupakan koleksi perhiasan yang melengkapi seri sebelumnya, Frank & co.’s TinyTAN Special Collection yang rilis perdana pada Juni 2022 lalu.

Selain itu, di gerai TSM Makassar ini pelanggan juga bisa menemukan koleksi perhiasan spesial 26th anniversary Frank Fire yang memiliki desain istimewa.

Untuk harga, perhiasan-perhiasan yang dihadirkan Frank & co dapat dimiliki dengan harga mulai Rp3 jutaan.