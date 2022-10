XL Axiata Raih Penghargaan Telecommunication for Sustainability

Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O. Baasir (kiri), menerima penghargaan untuk kategori Telecommunication for Sustainability pada ajang Environmental, Social, and Governance (ESG) Excellence 2022 Action and Sustainability in Responsible Investing, yang diselenggarakan oleh TrenAsia di Jakarta, Rabu (19/10). XL Axiata berkomitmen untuk terus berorientasi pada prinsip dasar ESG dalam operasional bisnis sehari-hari.

Makassar, Tribun - Komitmen kuat PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) untuk menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan keberlangsungan bisnis, membawa korporasi ini meraih penghargaan untuk kategori Telecommunication for Sustainability pada ajang ESG Excellence 2022 Action and Sustainability in Responsible Investing, yang diselenggarakan oleh TrenAsia.

Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Baasir menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta, Rabu (19/10).

Dipaparkan dalam rilisnya, Marwan mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini.

"Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas penghargaan yang telah diterima oleh XL Axiata ini. Penghargaan ini tentunya menjadi bukti atas komitmen XL Axiata dalam menerapkan prinsip ESG pada berbagai aktivitas bisnis perusahaan. Pastinya penghargaan ini memacu kami untuk bekerja lebih keras lagi terutama dalam penerapan prinsip ESG yang kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Upaya tersebut kami laksanakan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan seperti menjaga ketersediaan sumber daya alam, menekan angka kemiskinan, hingga turut menjaga ketahanan iklim,” ujarnya.

Marwan menambahkan, ESG kini telah menjadi isu global yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan dan eksistensi organisasi. Bahkan kini, ESG sendiri telah mulai dijadikan tolak ukur keberlangsungan dan fundamental suatu perusahaan oleh para investor hingga pelanggan. Ajang penghargaan ini secara langsung mengukur seberapa jauh suatu perusahaan menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam proses bisnisnya.

Terpilihnya XL Axiata sebagai peraih penghargaan ESG di kategori Telecommunication for Sustainability menunjukkan bahwa seluruh aktivitas perusahaan selama ini telah berada pada jalur yang tepat. Seluruh program dan layanan yang diberikan pun telah berorientasi pada prinsip dasar ESG.

Mulai dari operasional bisnis sehari-hari yang mendorong efisiensi sumber daya, penerapan program CSR untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, hingga penerapan sistem anti-bribery di lingkup perusahaan.

Pada ajang yang diinisiasi oleh TrenAsia ini, selain aspek ESG, metodologi dan sistem penilaiannya pun menerapkan berbagai elemen seperti aspek likuiditas, kapitalisasi pasar, dan keuangan.

Penilaiannya pun tentunya memperhatikan sustainability report dari tiap perusahaan. Proses penilaian ESG Excellence 2022 dilakukan oleh sejumlah pakar CSR dan para ahli yakni, Director Department of Research Otoritas Jasa Keuangan, Edi Setijawan, Chairman Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Editor in Chief TrenAsia, Adhitya Noviardi, President Director Institute for Sustainability & Agility, Maria Rosaline Nindita Radyati, Chief Executive Officer Schroders Indonesia, Michael T Tjoajadi, serta Expert Council Komite Nasional Kebijakan Governansi, Mas Achmad Daniri.

Ajang ESG Excellence 2022 ini menyaring lebih dari 120 perusahaan di 34 subsektor industri. Beberapa di antaranya adalah provider telekomunikasi, provider telekomunikasi dan BTS, teknologi, transportasi, minyak dan gas, batubara, energi alternatif, hingga bank swasta.(*)