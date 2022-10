Cabor Judo Mulai Bertanding di Porprov Sulsel, 5 Daerah Unjuk Keahlian Kategori Nage No Kata

TRIBUN-TIMUR.COM/FAQIH IMTIYAAZ

Atlet Judo kategori Nage No Kata saat bertanding di event Porprov Sulsel di Gedung Sinjai Bersatu, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (21/10/2022). Khusus cabor judo ada sembilan kategori yang dipertandingkan, yakni Nage no Kata, Ju No Kata, U-23 Individu Putra, U-23 Individu Putri, Senior Individu Putra, Senior Individu Putri.