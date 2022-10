Inilah 121 Pejabat Baru Unhas, Dilantik untuk Perkuat Unhasku Bersatu Unhasku Kuat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unhas punya tambahan 121 pejabat.

Ke-121 pejabat baru Unhas itu dilantik Rektor Unhas, Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc di Baruga Andi Pangerang Pettarani Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Rabu (19/10/2022).

Pelantikan 121 pejabat baru Universitas Hasanuddin itu dalam kaitan episode Unhasku Bersatu Unhasku Kuat sekaligus peluncuran Unhas Sehat.

Episode kelima tersebut dilaunching untuk menandai pelantikan 121 pejabat tugas tambahan.

Dalam sambutannya Prof JJ mengatakan bahwa program-program tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan upaya kita untuk meningkatkan Kesehatan Sumber Daya Manusia.

Unhas senantiasa berupaya dan berharap agar seluruh lapisan sivitas akademika Universitas Hasanuddin terus sehat untuk berkarya, maju, dan positif menyebar semangat pionir di masyarakat.

“Kita mulai dari diri sendiri dengan menjaga kesehatan sebab segala hal dapat kita lakukan dengan maksimal jika tubuh kit fit,” tandas Prof JJ.

Sementara itu Dr Iqbal Latief MSi yang dilantik sebagai Kepala Pusat Penelitian Opini Publik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengatakan bahwa rektor tampaknya menekankan sumber daya manusia Unhas harus maksimal dalam menerapkan apa yang telah dicanangkan dan mecapai target ke depannya.

“Hal itu terlihat jelas tatkala rektor menghimbau kepada semua sivitas akademika; baik tenaga kependidikan (tendik) apalagi dosen harus fasih berbahas Internasional; Inggris. Tujuannya adalah agar semua sivitas akademika Unhas dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman sekaligus selaras dengan program Unhas untuk mencapai standar internasional,” jelas Dr Iqbal Latief.

Sekaitan dengan jabatan barunya Dr Iqbal Latif berjanji akan meyediakan opini publik dalam berbagai bidang; budaya, politik, sosial, ekonomi, lingkungan dan isu-isu sentral lainya dengan berbasis pada data dan fakta yang akan disampaikan oleh Unhas kepada publik. Bukan opini yang sesuai dengan kehendak dari pihak tertentu atau pesanan.

Pejabat yang dilantik adalah beberapa Direktur, kepala lembaga, kepala sub bagian, dan ketua departemen.(*)

Inilah 121 pejabat baru Unhas:

1. dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D.,Sp.M(K). sebagai Direktur Utama pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin

2. Dr. dr. Andi Indahwaty AS., S.Ked., MHSM. sebagai Direktur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin

3. dr. Abdul Azis, Sp.U., Subsp. Onk. sebagai Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin

4. Dr. Rosyidah Arafat, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB. sebagai Direktur Keperawatan dan Penunjang Non Medik pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin

5. Dr. Irwandy, S.KM., M.Kes., M.Sc.PH. sebagai Direktur Umum, Pemasaran, dan Keuangan pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin

6. Prof. Dr. Eng. Syafaruddin, S.T., M.Eng., IPU. sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

7. Prof. Dr. Nurjanna, S.T., M.Si. sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Periode II

8. Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si. sebagai Kepala Pusat Penelitian Opini Publik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

9. Dr. Ida Liana Tanjung, S.Pd., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Kajian Pariwisata dan Kebudayaan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

10. Dr. Agussalim, S.E., M.Si. sebagai Kepala Divisi Formulasi Kebijakan Publik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

11. Sudirman Nasir, S.Ked., MWH., Ph.D. sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Riset Internasional pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

12. Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si. sebagai Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Periode II

13. Dr. Suhardi, S.TP., M.P. sebagai Ketua Departemen Teknologi Pertanian pada Fakultas Pertanian

14. Dr. dr. Muhammad Amsyar Akil, Sp. THT.(K). sebagai Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, dan Tenggorok (THT) pada Fakultas Kedokteran

15. Ir. Kifayah Amar, S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai Ketua Departemen Teknik Industri pada Fakultas Teknik

16. Ir. Rusli M. Rukka, S.P. M.Si. sebagai Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian Periode II

17. Dr. dr. Syarif, Sp.U.(K) sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran

18. Dr. Nurfaida, S.P., M.Si. sebagai Sekretaris Departemen Budidaya Pertanian pada Fakultas Pertanian

19. Dr. Muhammad Asfar, S.TP., M.Si. sebagai Sekretaris Departemen Teknologi Pertanian pada Fakultas Pertanian

20. Dr. dr. Masyita Gaffar, Sp. THT. sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, dan Tenggorok (THT) pada Fakultas Kedokteran

21. Dr. dr. Sharvianty Arifuddin, Sp.OG. sebagai Sekretaris Departemen Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran

22. Dr. dr. Liong Boy Kurniawan, Sp.PK(K)., M.Kes. sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Patologi Klinik pada Fakultas Kedokteran Periode II

23. Arwin Amrullah, SE., M.M. sebagai Kapala Bagian Administrasi Perlengkapan pada Biro Umum

24. Jumadil, S.T., M.M. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran

25. Drs. Rakhmawita, M.M. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Teknik

26. Taufik Ibrahim Gani, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ilmu Budaya

27. Dr. Jibril, S. Kom, M.Si. sebagai Kepala Subdirektorat Informasi dan Data Akademik pada Direktorat Pendidikan

28. Chaeriah Said, S.T. sebagai Kepala Subbagian Pemeliharaan pada Bagian Administrasi Perlengkapan Biro Umum

29. Rhisma Hidayani, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Subbagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Dalam Negeri Biro Kerjasama

30. Liny Hendrinita Samiadji, STP. sebagai Kepala Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Kerjasama

31. Mardiana, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Layanan Informasi dan Hubungan Internal pada Bagian Hubungan Masyarakat Biro Komunikasi

32. Sardy Organiady, S.H., M.H. sebagai Kepala Subbagian Publikasi dan Hubungan Eksternal pada Bagian Hubungan Masyarakat Biro Komunikasi

33. Achmad Abdullah, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan Promosi pada Bagian Promosi Biro Komunikasi

34. Firman Wahyu Perdana, SH., M.H. sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Kajian dan Penyusunan Produk Hukum Biro Legislasi dan Layanan Hukum

35. Nurmawati, S.P., M.M. sebagai Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan Hukum Biro Legislasi dan Layanan Hukum

36. Suhardiman, S.SI., M.T. sebagai Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Pelayanan Hukum Biro Legislasi dan Layanan Hukum

37. Ridwan, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

38. Nurrahma, S.T. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

39. Abd. Kadir A. Rahman, S.E. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

40. Rini Anggraeni, S.Kom. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum

41. Bahtiar, ST., M.Si. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Hukum

42. Masyitah Syukri, S.S., M.Hum. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Hukum

43. Firlianti, S.E. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Kedokteran

44. Hasnah Bandang, S.E., M.Si. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Kedokteran

45. Syahruddin Bahri, S.E. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Kedokteran

46. Supriani, S.T. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Teknik

47. Sangkala, S.E., M.M. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Teknik

48. Sutamin S., S.Sos., M.Tr.A.P. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Isipol

49. Rahmatia, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Isipol

50. Irman Dardy, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Isipol

51. Aerani Amsah, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Budaya

52. Rustam, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Ilmu Budaya

53. Junaid Uding, S.E. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Ilmu Budaya

54. Yudiono, S.E. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Pertanian

55. Ikmalul Akmal, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Pertanian

56. Jumakkara, S.T., M.M. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Pertanian

57. Nurliah, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas MIPA

58. Dr. A. Kurniawaty, M.Si. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Peternakan

59. A. Muhartina, S.E., M.M. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Peternakan

60. St. Aminah, S.Pt. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Kedokteran Gigi

61. Muhammad Safei, S.M sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Kedokteran Gigi

62. Muhammad Thamrin, SE. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Kedokteran Gigi

63. Evie Wahyuni, S.S. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

64. Amir, SP., M.M. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

65. Aditya Firmansyah, SE., Ak., CA sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

66. Asniar, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

67. Ir. Amiruddin Najmi, S.T., M.T. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

68. Rahmawati, S.E., M.M. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

69. Muh. Aswad, S.E. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Kehutanan

70. Abd. Ishak, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Kehutanan

71. Sainuddin, S.T. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Kehutanan

72. Nurhaedah, S.Kom., M.M. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Farmasi

73. Muhammad Nasir, S.Sos sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Farmasi

74. Lilis Perikasmawati Mochtar, S.S., M.M. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Farmasi

75. Hasdiana, S.T. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Keperawatan

76. Syahruni M., S.Pt. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Keperawatan

77. Muh. Nur, S.E. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Fakultas Keperawatan

78. Andrisasmita Rachmat, S.Kel., M.T. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana

79. Sudargo Djumiran, S.Kom. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Sekolah Pascasarjana

80. Marliah Tahir, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Sekolah Pascasarjana

81. Herlina Irad, S.Kom., M.M. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Vokasi

82. Yuliani Baharuddin, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas Vokasi

83. Adywati Mashud, S.E. sebagai Kepala Subbagian Data dan Informasi pada Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat

84. St. Hasnah, SP., M.Si. sebagai Kepala Subbagian Bagian Umum pada Satuan Pengawasan Internal

85. Irwan, S.E., M.M. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Teknik

86. Dominggus Belegur, S.E. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas MIPA

87. Adriana Ma’tan, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Peternakan

88. Hermin K. Mangande, S.Sos., M.Adm.KP. sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni pada Fakultas MIPA

89. Abdullah, S.Ag. sebagai Kepala Seksi Sarana Pendidikan pada Subdirektorat Administrasi Pendidikan Direktorat Pendidikan

90. Mursalim, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Evaluasi pada Subdirektorat Adm. Pendidikan Direktorat Pendidikan

91. Aspar Usman, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Administrasi Pembelajaran Mandiri/MBKM pada Subdirektorat Pembelajaran Mandiri/MBKM Direktorat Pendidikan

92. Rahmayani, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Registrasi dan Statistik pada Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa Baru Direktorat Pendidikan

93. Ahmad, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Seksi Perkuliahan Bersama pada Subdirektorat Koordinasi Perkuliahan Bersama Direktorat Pendidikan

94. Pasmudir, S.Hum., M.Si. sebagai Kepala Seksi Administrasi Informasi dan Data Akademik pada Subdirektorat Informasi dan Data Akademik Dierktorat Pendidikan

95. Abd. Hakim, S.T. sebagai Kepala Seksi Minat dan Penalaran pada Subdirektorat Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir

96. Maemunah, S.E. sebagai Kepala Seksi Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan pada Subdirektorat Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir

97. Madya Efendi, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa pada Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir

98. Minasari, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Perencanaan Keuangan pada Subdirektorat Perencanaan dan Infrastruktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

99. Andi Jazai Aserina A.Mushawir, S.Kom., M.M. sebagai Kepala Seksi Perencanaan Infrastruktur pada Subdirektorat Perencanaan dan Infrastruktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

100. Baso Amir, S.E., M.Si. sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi/Sektretariat ISO Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

101. Rohyat Alamsyah, S.T., M.Si. sebagai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelaporan ISO pada Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi/Sektretariat ISO Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

102. Bakri, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Seksi Pendapatan pada Subdirektorat Pendapatan dan Perbendaharaan Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan

103. Darwis, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada Subdirektorat Pendapatan dan Perbendaharaan Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan

104. Muh. Hafid, S.E. sebagai Kepala Seksi Monitoring Anggaran Rutin pada Subdirektorat Pendapatan dan PerbendaharaanDirektorat Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan

105. Marliati, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Anggaran APBN pada Subdirektorat Anggaran Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan

106. Samsuriani, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Anggaran Non-APBN pada Subdirektorat Anggaran Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan

107. Muhammad Afwan Ishmayanto, S.E., M.Ak. sebagai Kepala Seksi Akuntansi, pelaporan dan perpajakan pada Subdirektorat Akuntansi, Pelaporan dan Pajak Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan

108. Muflihah Mantasa, S.T., M.Eng. sebagai Kepala Seksi Administrasi Logistik/Pengadaan barang dan jasa pada Subdirektorat Administrasi Logistik/Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

109. Ir. Wahyudie Suratman, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Subdirektorat Pelaksaanaan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jas

110. Arief Rivai, S.Kom. sebagai Kepala Seksi Rekruitmen pada Subdirektorat Rekruitmen dan Mutasi Direktorat Sumber Daya Manusia

111. Zamsani Idrus, S.Kom., M.M. sebagai Kepala Seksi Mutasi pada Subdirektorat Rekruitmen dan Mutasi Direktorat Sumber Daya Manusia

112. Rezky Amelia Halim, SE., M.M. sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dosen pada Subdirektorat Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Sumber Daya Manusia

113. Nursyamsi Malik, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan pada Subdirektorat Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Sumber Daya Manusia

114. Suardi, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Subdirektorat Sistem Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Direktorat Sumber Daya Manusia

115. Muhammad Irsan, S.T., M.T. sebagai Kepala Seksi Administrasi Hubungan Alumni pada Subdirektorat Hubungan Alumni Direktorat Hubungan Alumni dan Pengembangan Dana Abadi

116. St. Fatmah, SKM., M.Kes. sebagai Kepala Seksi Administrasi Kemitraan dan Pengembangan Jejaring pada Subdirektorat Kemitraan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Kemitraan

117. Syarifuddin, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Intelektual pada Subdirektorat Administrasi Kekayaan Intelektual Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual

118. Muliati, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Seksi Inkubator dan Starup pada Subdirektorat Inkubator dan Starup Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Science Techno Park

119. Muh. Bakri, SE., M.M. sebagai Kepala Seksi Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha pada Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset

120. Amos Datu Bala, S.Kom. sebagai Kepala Seksi Penunjang Pendidikan dan Pembinaan Karir Mahasiswa pada Subdirektorat Penyiapan Karir Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir

121. Andarias Benjamin, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Administrasi Pemanfaatan Aset pada Subdirektorat Pemanfaatan Asset Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset.