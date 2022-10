Viral! Faldy Eka Tappe Mahasiswa Toraja Sulsel Lulus S1 usai Teliti Anime One Piece

Kolase: Mahasiswa UKI Toraja meraih gelar Sarjana Teologi usai meneliti anime One Piece (Foto:Dok Pribadi) dan ilustrasi Anime One Piece (Istimea).

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa waktu lalu, nama Faldy Eka Tappe mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) jadi perbincangan, khususnya di kalangan pencinta anime.

Hal tersebut lantaran meraih gelar Sarjana Teologi setelah menjadikan anime One Piece sebagai bahan skripsi.

Ya, Faldy lulus S1 dengan IPK 3,50.

Adapun judul skripsinya yakni Eklesiologi Trinitatis One Piece.

Faldy diwisuda di Aula Kampus 1 UKI Toraja, Makale, 28 Maret lalu.

Ditemui setelah pulang dari berlibur di luar daerah, Faldy menceritakan latar belakang ia mengangkat judul skripsinya.

Faldy menjelaskan berangkat dari hoby penonton dan pembaca anime One Piece dia memberanikan diri mengangkat sub judul skipsi telaah terhadap relasi kelompok bajak laut Topi jerami dalam anime One Piece.

"Awalnya berangkat dari hobby saya kak, yaitu penggemar serial One Piece," kata Faldy, kepada Tribun-Timur.com, Minggu (16/10/22) siang.

Mahasiswa Fakultas Teologi ini menemukan ikatan antara Gereja sebagai sebuah komunitas didasarkan pada persekutuan Alllah trinitas yang tidak hirarkis tetapi saling mengisi, menopang, dan mengasihi satu dengan yang lain.

"Saya melihat hubungan antara Gereja dan juga persekutuan dengan Alllah tidak hirarkis tapi saling mengasihi," kata Faldy.

Anak sulung dari empat bersaudara ini menjelaskan relasi saling mengasihi, tolong-menolong dan saling melengkapi tercermin melalui relasi antar sesama kru bajak laut Topi Jerami.

"Hal ini tergambar jelas antar hubungan baik sesama kru bajak laut Topi Jerami," kata dia.

Mahasiswa angkatan 2018 ini mengatakan, hal ini juga diperlukan oleh komunitas Kristen antar sesama umat bahkan terhadap sesama manusia.

"Maka dari itu sebenarnya, hal saling tolong menolong antar sesama komunitas kristen dan sesama manusia itu sangat penting," ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya rasa saling mengasihi dan saling tolong-menolong dibalik perkembangan zaman yang sangat individualistis.

"Walaupun kita masuk di zaman perkembangan individualistis, tetapi hubungan baik antar sesama manusia itu penting dijaga," jelasnya. (*)