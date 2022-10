PDS Patklin dan Kedokteran Laboratorium Indonesia Akan Kongres Nasional di Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS Patklin) akan melaksanakan Kongres Nasional (KONAS) XI 19 Oktober sampai 22 Oktober 2022 di Makassar.

Acara yang akan digelar di Hotel Claro ini sekaligus dirangkaikan dengan acara Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke XXI dengan kegiatan Symposium, Workshop, Free Paper, dan meet The Expert yang membahas tentang update perkembangan ilmu kedokteran di bidang laboratorium.

Sampai hari ini sudah terdaftar 1.539 peserta yang akan mengikuti kegiatan ini. Peserta yang akan hadir adalah dokter-dokter spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium dari seluruh Indonesia, dokter umum dan juga analis laboratorium medik dari berbagai laboratorium medik milik pemerintah dan swasta.

Kegiatan ini mengusung tema; “Interprofessional Collaboration Toward Promotive, Preventive, Curative, and Rehabilitative Services in Laboratory Medicine.”

Menurut ketua panitia pelaksana dr Uleng Bahrun Sp PK(K) Ph D, tema ini diangkat dengan tujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancer,” jelas dr Uleng.

Acara akan ditutup dengan acara Malam Cultural Night dengan Tema “Harmony In Diversity for The Great Clinical Pathology”. (*)