Kalla Toyota Hadirkan Line Up Kendaraan Terbaik Dalam Toyota Expo 2022

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota akan segera menggelar pameran otomotif terbesar, bertajuk Toyota Expo 2022 di atrium Mal Ratu Indah 19 – 23 Oktober 2022. Gelaran ini nantinya akan menampilkan kendaraan terbaik dari berbagai segmen dari Kalla Toyota, diantaranya electric vehicle zone, GR zone, family zone, commercial zone, hingga used car zone.

Tak hanya akan digelar di atrium Mal Ratu Indah Makassar, Toyota Expo juga akan hadir di Palu Grand Mal dan di Lippo Plaza Mal di tanggal yang sama yakni 19 – 23 Oktober 2022 mendatang.

Beragam program dan promo menarik akan Kalla Toyota hadirkan di gelaran kali ini, seperti lucky drip special discount dan spesial doorprize menarik bagi pelanggan setia Kalla Toyota.

Selain itu, Kalla Toyota juga akan menampilkan display new car, trust expo, service area, free check up and fogging, service display and OtoXpert, kompetisi games berhadiah, test drive, cuci mobil gratis, used car corner dan music performance.

Robby Wijaya selaku Chief Operation Officer Kalla Toyota mengungkapkan, bahwa Kalla Toyota akan memberikan penawaran khusus dari Toyota Value Chain. Yang menarik dari gelaran Toyota Expo ini adalah hadirnya deretan unit kendaraan Used Car yang akan di display yang akan menambah semarak dari gelaran Toyota Expo.

Kalla Toyota menghadirkan Toyota Expo sebagai upaya untuk menopang perekonomian daerah dengan hadirnya UMKM.

Kalla Toyota akan menampilkan 15 unit kendaraan Toyota terbaik di gelaran Toyota Expo. Kalla Toyota juga bekerja sama dengan berbagai community, diantaranya make up competition oleh Wardah, cooking competition oleh Gastros, love painting and crafting oleh prambors, free public trial oleh Robotics dan masih banyak lagi.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota juga mengungkapkan, bahwa akan ada lucky drip special discount, dimana pelanggan dapat secara langsung menentukan sendiri tambahan subsidi atau diskonnya.

Pelanggan dapat menggunakan spin wheel, fish bowl dan scoop gift setelah melakukan pembelian unit selama gelaran Toyota Expo. Kalla Toyota memberikan subsidi atau diskon hingga jutaan rupiah.

“Kalla Toyota juga akan memberikan hadiah yang akan diundi di akhir periode event untuk pelanggan yang telah melakukan registrasi pembelian unit. Pelanggan dapat membawa pulang satu unit sepeda listrik, 4 unit sepeda lipat, 3 unit Samsung smart watch, 5 buah logam mulia hingga 2 tablet Samsung. Direct gift juga akan Kalla Toyota berikan bagi pelanggan yang melakukan pembelian Toyota Veloz, Avanza, Raize dan Rush periode Oktober 2022,” ungkap Suliadin.

Bagi pelanggan yang ingin menukarkan unit lamanya dengan Toyota baru selama periode Toyota Expo, berhak mendapatkan subsidi hingga 5 juta rupiah, Toyota Trust juga memberikan promo beli mobil bekas berkualitas dengan DP mulai 10 persen, cicilan 2 jutaan rupiah atau DP mulai 9 jutaan rupiah. Seluruh kendaraan yang Toyota Trust jual merupakan unit yang bergaransi.

Syamsul Bahri selaku Aftersales Operation Kalla Toyota juga memaparkan, bahwa Kalla Toyota akan menghadirkan free 30+ service general check up dan free cabin air desinfectan bagi pelanggan yang beruntung selama gelaran Toyota Expo.

Aftersales Kalla Toyota memberikan special offer paket ganti ban diskon hinga 20 persen, paket general repair diskon hingga 15 persen hingga paket ganti warna unit hemat hingga satu juta rupiah.

Adhi Sebayang selaku perwakilan Astra Credit Company mengungkapkan, bahwa ACC memberikan paket DP rendah mulai 10 – 15 % khusus untuk pembelian Toyota Agya, Calya, Veloz, Avanza, Rush dan Raize.

ACC juga menghadirkan paket special rate bunga 0 % unit Toyota Veloz, Avanza, Raize dan Rush atau bunga 2,17 % untuk kendaraan Toyota lainnya. Bagi pelanggan yang ingin memiliki Toyota Agya atau Calya, ACC memberikan paket special free angsuran 3 kali.

Erwan Mulyanto selaku perwakila Toyota Astra Finance dalam presentasinya mengungkapkan, TAF selama gelaran Toyota Expo memberikan promo tenor satu tahun dengan rate 2,17 % pertahun, tenor tiga tahun rate 3,47 % pertahun dan tenor lima tahun rate 5,57 % pertahun.

Melalui paket Smart Cash, pelanggan dapat memiliki Toyota Avanza dan Raize dengan DP mulai 120 jutaan rupiah, Toyota Rush DP mulai 140 jutaan rupiah dan Toyota Veloz dengan DP mulai 150 jutaan rupiah.