Cara Nonaktifkan Fitur Download Otomatis di WhatsApp, Tips Menghemat Kuota Data di Akhir Bulan

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa cara bisa dilakukan jika ingin menghemat penggunaan kuota data bagi pengguna WhatsApp.

Apalagi banyak pesan, gambar, dan video yang tidak penting sering masuk ke pesan WhatsApp.

Pengiriman gambar dan video tentunya akan mempengaruhi terhadap kuota data WhatsApp.

Biasanya foto video yang masuk ke WhatsApp akan langsung terunduh.

Apalagi jika foto dan video memiliki ukuran lumayan besar.

Selain dapat menghabiskan ruang penyimpanan ponsel, kuota data pengguna juga bisa cepat habis.

Namun kini ada cara bisa dilakukan agar gambar dan video tidak terunduh secara otomatis.

Dengan begitu, pengguna bisa menghemat kuota data internet serta ruang penyimpanan.

Berikut adalah cara mematikan fitur download otomatis gambar dan video di WhatsApp, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari First Post.

- Pertama, buka aplikasi WhatsApp melalui smartphone Anda (Android/iOS).

- Di halaman utama, klik ikon tiga titik yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih opsi "Settings".

- Selanjutnya, klik menu "Storage and Data".

- Nantinya akan muncul tiga opsi media auto download yaitu "When Using Mobile Data", "When Connected on WiFi", dan "When Roaming".

- Untuk menon-aktifkan fitur auto download tersebut, pilih "When Using Mobile Data", lalu hapus centang di kolom foto, audio, video, dan dokumen.

- Lakukan hal yang sama di opsi "When Connected on WiFi" dan "When Roaming".

- Jika semua tahapan selesai, klik "OK" dari masing-masing opsi yang sudah Anda atur tadi.

Nantinya, seluruh file media seperti foto dan video yang masuk di kolom chat, tidak akan di-download secara otomatis, jika Anda tidak meng-klik file tersebut.

Demikian cara mematikan fitur download otomatis gambar dan video di WhatsApp. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Tips WhatsApp: Cara Hemat Kuota Data saat Pakai WA, Matikan Fitur Download Foto dan Video Otomatis