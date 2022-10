Beli Motor? Intip Harga Motor Skutik Honda Oktober 2022, dari Honda Beat Hingga Honda Forza

Pengunjung mengamati All New Honda Vario 160 di atrium Trans Studio Mal, Jumat (4/3/2022).

BICARA harga skutik Honda, rasanya semua segmen konsumen bisa masuk ke dalamnya.

Soalnya skutik Honda ada seabrek pilihannya, sehingga konsumen pun bakal leluasa memilihnya.

Mau pilih skutik Honda di kelas entry level ada All New BeAT, New Genio juga All New Scoopy.

Mau yang sedikit di atasnya ada New Vario 125 dan Vario 160, bahkan ada PCX 160 juga ADV 160 sebagai skutik yang kelasnya lebih premium.

Nah, kalau sobat GridOto berencana membeli skutik Honda, ada baiknya simak dulu daftar harganya.

Berdasarkan pricelist di website resmi Astra Honda Motor (AHM), skutik Honda termurah adalah Honda All New BeAT tipe CBS dengan harga Rp 17.620.000.

Sementara tipe di atasnya ada All New BeAT Street yang harganya dipatok Rp Rp 18.276.000.

Buat yang demen sama All New Scoopy, skutik Honda bertema klasik ini harganya dipatok mulai Rp 21.353.000 di Oktober ini.

Kalau kamu punya dana lebih dan penasaran sama skutik Honda termahal yang dijual AHM saat ini, maka jawabannya adalah Honda Forza 250.

Harga Honda Forza 250 yang bertatus CBU ini, di bulan Oktober ini dipatok Rp 90.313.000.

Untuk daftar harga skutik Honda selangkapnya, simak daftar harga di bawah ini:

Tipe Harga

BeAT CBS Rp 17.620.000