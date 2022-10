Kesehatan Jiwa Sebagai Prioritas Global dan Lokal

Sudirman Nasir, dosen/peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ketua Centre of Excellence for Interdisciplinary and Sustainability Studies, Universitas Hasanuddin.

Oleh: Sudirman Nasir

Dosen/Peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Senior Fellow Partnership for Australia Indonesia Research (PAIR) – Australia Indonesia Centre (AIC)

Anu Rammohan

Dosen/Peneliti di the University of Western Australia, Senior Fellow Partnership for Australia Indonesia Research (PAIR) – Australia Indonesia Centre (AIC)



Tanggal 10 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa International / HKJI (International Mental Health Day) di banyak tempat di dunia, termasuk di Indonesia.

Bulan Oktober pun dijadikan sebagai Bulan Peduli Kesehatan Jiwa.

Peringatan HKJI sejak tahun 2020 menjadi lebih penting lagi karena karena pandemic Covid-19 telah secara sangat nyata menambah beban dan risiko kesehatan jiwa bagi banyak manusia di dunia.

Pandemi telah secara amat jelas menunjukan betapa tak bisa dipisahkannya kesehatan fisik/badaniah dengan kesehatan jiwa. Keduanya bak dua sisi mata uang (koin) yang sama. “No health without mental health” (tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa).

Pandemi Covid-19 juga memperlihatkan betapa mendesaknyameningkatkan kuantitas dan kualitas investasi pada kebijakan dan program kesehatan jiwa.

Kesehatan jiwa yang terganggu bukan saja menimbulkan penderitaan dan menurunkan kualitas hidup serta produktifitas bagi pengidapnya tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Karena itu sungguh tepat pilihan topik HKJI tahun ini yaitu “Jadikan Kesehatan Jiwa dan Kesejahteraan untuk Semua Sebagai Prioritas Global” (Make Mental Health and Wellbeing for All as a Global Priority).

Tentu secara tersirat dari topik di atas juga dinyatakan perlunya menjadikan kesehatan jiwa sebagai prioritas di tingkat lokal/daerah.

Secara nasional di Indonesia, topik HKJI adalah “Pulih Bersama Generasi Sehat Jiwa” yang jelas terkait konteks pulih dari Covid-19.

Mengapa kesehatan jiwa?