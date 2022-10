Implementasi Pengembangan BLK Maritim, Instruktur BBPVP Makassar Ikuti ToT di Austria

11 orang tim Training of Trainers (ToT) perwakilan dari BBPVP Makassar tiba di Austria.

SEJUMLAH instruktur Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar mengikuti kegiatan Training of Trainers yang diadakan di Austria dalam rangka implementasi kegiatan pengembangan BLK Maritim BBPV Makassar melalui PHLN Austria, sejak Minggu 2 Oktober 2022.

Seperti namanya, Training of Trainers (ToT) merupakan sebuah pelatihan yang ditujukan untuk pelatih. Salah satu staf dari pemberdayaan BBPVP Makassar, Fidel menjelaskan bahwa training ini didukung oleh KIP International Project GmbH.

“Kegiatan Training of Trainers ini diselenggarakan oleh KIP International Project GmbH.” tegasnya.

Sebagai informasi, KIP International Project GmbH berfokus pada penyediaan dan pelaksanaan program pelatihan akademik dan non akademik yang lengkap dalam sektor kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Tak hanya itu saja, KIP International Project GmbH juga fokus untuk meningkatkan pendidikan dengan memberikan pendidikan canggih ke negara berkembang yang memungkinkan industrialisasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Lebih lanjut, Fidel juga menjelaskan bahwa pada training ini para peserta secara umum nantinya akan mendapatkan ilmu langsung dari pengajar di Austria.

“Nantinya keahlian yang sudah didapatkan oleh pelatih tersebut akan disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan BBPVP Makassar.” jelas Fidel.

Kegiatan Training of Trainers Goes to Austria tersebut diikuti oleh 11 orang yang berasal dari Kejuruan Las, kejuruan Manufaktor, dan kejuruan Bangunan.(adv\reskyamaliah)