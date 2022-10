Ada Diskon di Tenant Kuliner Nipah dan MaRi, dari Excelso hingga Gokana Ramen dan Teppan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar baik buat kamu yang suka kulineran di mall.

Pasalnya, dua mall favorit di Makssar yakni Nipah Park dan Mall Ratu Indah (MaRi) beri promo spesial hingga akhir Oktober 2022.

Promo yang diberikan beragam, ada makan hemat, buy 2 get 3, hingga promo diskon hingga 60 persen.

Adapun promo tersebut dimulai dari Nipah Park, dimana tenant Excelso memberikan tiga bentuk penawaran spesial.

Mulai dari varian promo Bundle, promo up to 60 persen dan juga buy 2 het 3 and other promo.

Buat yang suka minuman dari KOI The, di Oktober ini ada special treats Rp18 ribu dan spesial treats medium combo.

Lalu D'Cost memberikan promo makan enak tiap hari cuma Rp15 ribu (Senin-Jumat) untuk 3 menu berbeda tiap harinya. Harga normalnya Rp40 ribuan.

Untuk di MaRi, ada tenant 3 Wise Monkeys memberikan diskon 20 persen.

Selanjutnya Burger King memberikan kupon diskon Oktober sampai dengan 50 persen.

Kemudian ada Fore Coffee menghadirkan promo buy 1 bet 1 untuk setiap pengunduh pertama kali Apps Fore. Ada juga promo setiap pembelian deli (Sandwich) get drinks regular size only Rp15 ribu.

Gokana Ramen & Teppan juga memberikan promo super mantap kembali, hemat dengan banyak pilihan, 1 menu plus 1 minuman mulai dari Rp42 ribuan saja.

Ada juga tenant Raa Cha Suki hadirkan promo super mantap BBQ & Suki Seru, cuma Rp65 ribuan saja, sudah lengkap dengan paket Raa Cha 1, menu BBQ, nasi, dan nestea green tea.

Tak ketinggalan Bagoster (Sao Eating Point) memberikan promo beli 1 diskon 7,7 persen, beli 2 Rp45 ribu, dan beli 3 Rp65 ribu.

Terakhir, ada tenant Wendy's memberikan promo bundling, burgeria Rp189 ribu, hemar 5 Rp110 ribu, 4 ayam 2 burger Rp143 ribu, chicken box Rp132 ribu dan ada juga diskon sampai dengan 50 persen. (*)