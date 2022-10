Balitbangda Makassar Gelar Riset soal Banjir Makassar, Pakar Usul Revitalisasi Drainase Sungai Tallo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar melakukan diseminasi hasil penelitian terkait revitalisasi sistem drainase di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo, tepatnya mulai dari kolam regulasi Nipa-nipa hingga ke muara.

Peneliti, Mukhsan Putra Hatra mengatakan, penelitian ini menggunakan daya curah hujan yang berpengaruh pada daerah tersebut.

Yakni Stasiun Senre dan Tamangapa Kassi mulai tahun 1995 sampai 2019.

"Dari hasil itu didapat hidrograf banjir sub DAS Mangalarang dengan metode Nakayasu," ucapnya di Hotel Arthama, Rabu (12/10/2022).

Dari hasil pemetaan daerah rawan banjir Makassar, luas daerah yang terdampak banjir berdasarkan kecamatan yakni Kecamatan Manggala 6,48 km2.

Kecamatan Rappocini 0,31 km2, Panakkukang 4,24 km2, Tallo 3,37 km2, Tamalanrea 11,59 km2, Biringkanaya 0,01 km2.

"Sehingga total luas daerah terdampak banjir sebanyak 26 km2," ungkapnya.

Melihat hal tersebut diperlukan revitalisasi sungai Tallo dengan kolam retensi.

Dengan adanya kolam retensi, diharapkan bisa memperlambat pertemuan antara air pasang dengan debit banjir dari hulu.

Sehingga daerah terdampak banjir mengalami perubahan, dimana Kecamatan Manggala sisa 4,94 km2.

Kecamatan Rappocini 0,05 km2, Panakkukang 0,61 km2, Tallo 0,92 km2, Tamalanrea 1,77 m2, Biringkanaya 0,01 km2.

"Sehingga total luas daerah terdampak banjir sisa 8,30 km2 dari 26 km2 sebelum adanya kolam retensi," paparnya.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah debit banjir hulu yang masuk ke dalam Sungai Tallo dibagi menjadi 2 sub DAS, sub DAS Tallo hulu dan sub DAS Mangalarang.