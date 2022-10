2 Dosen FK UMI Raih Best Abstract pada International Award di Abu Dhabi

Dua dosen peraih Best Abstract memegang penghargaan di ajang The 5th International Conference on Quality and Evidence Based Medicine in Prophetic Medicine di Rotana Beach Hotel, Abu Dhabi, Arab, Sabtu-Selasa (8-11/10/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (FK UMI) mendapat penghargaan di Abu Dhabi, Unit Emirat Arab.

Sebelumnya, tim dosen FK UMI hadir dalam acara The 5th International Conference on Quality and Evidence Based Medicine in Prophetic Medicine di Rotana Beach Hotel, Abu Dhabi, Arab, Sabtu-Selasa (8-11/10/2022).

Tim dosen UMI ini ikut serta dalam International Conference melalui penelitian kurma ajwa.

Hasilnya, dr Farah Ekawati Mulyadi dan dr Marzelina Karim berhasil menyabet Award Certificate Of Best Abstract.

Prestasi ini berhasil ditorehkan usai menyisihkan 43 peserta dari berbagai negara di ajang tersebut.

Penelitian dan Publikasi dr Farah Ekawati Mulyadi berjudul “The Effect of Ajwa Dates (Phoenix dactylifera L) Consumption to Anti-Mullerian Hormone (AMH) Level of Perimenopausal".

dr Farah Ekawati Mulyadi dibimbing Prof dr Rosdiana Natsir, dr H Nasrudin A Mappaware, Prof dr Suryani As’ad, Prof dr Andi Wardihan Sinrang, dan dr Liong Boy Kurniawan.

Sedangkan penelitian dr Marzelina Karim berjudul “The Effect of Giving Ajwa Date Extract (Phoenix dactylifera L.) on the Gut Microbiota of Rats induced by a High-Fat Diet”.

Dalam meneliti, dr Marzelina dibimbing Prof dr Nurpudji Astuti, dr Agussalim Bukhari, dr Firdaus Hamid, dr Irfan Idris, serta dr Himawan Sanusi.

dr Farah Ekawati menyebut penghargaan ini menjadi pemantik semangat tim peneliti Ajwa FK UMI untuk terus produktif.