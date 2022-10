Teliti Tentang Kurma Ajwa, Mahasiswa FK UMI Terbang ke Abu Dhabi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Muslim Indonesia (UMI) kembali menunjukkan pretasi internasional.

6 delegasi Fakultas Kedokteran UMI hadir dalam acara The 5th International Conference on Quality and Evidence Based Medicine in Prophetic Medicine di Rotana Beach Hotel, Abu Dhabi, Unite Emirate Arab, Sabtu-Selasa (8-11/10/2022).

Mereka hadir sebagai peneliti Ajwa FK UMI yang telah melakukan penelitian.

International Conference ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar Universitas King Abdul Azis KSA dan Lotus Holistic UAE

Lebih dari 50 peneliti Prophetic Medicine dari berbagai belahan dunia hadir di Abu Dhabi.

Para peneliti ini melaporkan 46 hasil penelitian terbaru yang relevan.

Tim peneliti FK UMI sendiri mempresentasikan 3 hasil penelitian terkait Kurma Ajwa.

Penelitiannya terkait khasiat Kurma Ajwa sebagai pengobatan profetik

Di Abu Dhabi, hadir dekan FK UMI Dr dr Nasrudin AM SpOG(K) MARS MSc.

Kemudian ketua Tim Peneliti Ajwa Dr dr Ida Royani MKes.