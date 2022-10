Orasi di Unhas, CEO Freeport Jelaskan 4 Poin Kerjasama Bareng Pemerintah Indonesia

Percakapan dibuka. 1 pesan belum dibaca.













Lewatkan ke konten

Menggunakan Gmail dengan pembaca layar









Telusuri dalam email



Aktif



















2

Mail



Chat



Spaces



Meet

Tulis



Label



Kotak Masuk2





Berbintang





Ditunda





Terkirim





Draf



Selengkapnya

Label

Label

































3 dari 564









TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Chairman of the Board and Chief Excecutive Officer Freeport- MCMoRan Richard C Adkerson turut hadir menyapa sivitas akademika Universitas Hasanuddin di Grand Ballrom Unhas Hotel and Convention Center, Kampus Unhas Tamalanrea, Jumat (7/10/2022)