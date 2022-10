Menteri BKPM Bahlil Lahadalia Orasi Ilmiah Tentang Transformasi Ekonomi di Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan orasi ilmiah dihadapan sivitas akademika Universitas Hasanuddin, di Ballroom Hotel and Convention Center Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (7/10/2022).

Orasi Bahlil Lahadalia tentang “Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal”.

Kegiatan ini juga menghadirkan Chairman of the Board and Chief Executive Officer Freeport Richard C. Adkerson

Turut hadir Rektor Unhas Prof Dr IrJamaluddin Jompa MSc, jajaran wakil rektor, senat akdemik, direktur, ketua lembaga hingga dekan Lingkup Unhas.

Adapun jajaran kementerian yakni Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, hingga kelompok ahli bidang pengembangan SDM dan jajaran pimpinan PT. Freeport.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tersanjung atas sambutan hangat sivitas akademika Unhas yang hadir dan memadati lokasi kegiatan.

Menurutnya, Unhas merupakan barometer kualitas pendidikan di Timur Indonesia.

Sehingga, Bahlil mengharapkan Unhas dapat terus berperan aktif bersama pemerintah dalam mendukung berbagai program strategis kedepan.

Dalam orasinya, Bahlil memberikan gambaran berkaitan dengan dinamika global yang mengancam perekonomian Indonesia seperti pandemi covid-19, perang rusia ukraina hingga krisis energi dan pangan.

"BPKM pun terus berkomitmen dalam mendorong pemeratan pembangunan yang bukan hanya berfokus di Pulau Jawa, akan tetapi juga luar jawa," jelas Bahril