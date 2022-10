Fadli Zon Ingatkan Anies Baswedan Soal Detik-detik Terakhir Pilgub DKI 2017, Semua Bisa Berubah

TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ingatkan Anies Baswedan saat Partai Gerindra mengusungnya di Pilgub DKI Jakarta.

Fadli Zon mengenang saat Gerindra mati-matian memenangkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Ia menilai, semua bisa terjadi atau berubah dalam detik-detik terakhir. Apalagi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih lama.

Hal itu dikatakan Fadli saat merespon pertanyaan apakah Anies menjadi salah satu sosok yang diperhitungkan Gerindra untuk menjadi calon presiden (capres).

"Pak Anies kan juga dulu pernah kami calonkan, kita dukung mati-matian untuk memenangkan Pilkada DKI," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022) malam.

Fadli Zon mengatakan, saat itu dialah yang pertama kali mencalonkan Anies dengan Sandiaga Uno.

Fadli turut membuat draf kerja sama keduanya Kemudian, Fadli melempar usulannya itu ke dalam forum untuk diajukan.

"Nah saya mengusulkan waktu itu kepada forum, untuk Pak Anies menjadi calon gubernur.

Ketika proses dinamikanya, ya biasalah last minute begitu, last days, last minutes, pada tahun itu ya," tutur dia.

Fadli mengenang hal tersebut untuk mengingatkan bahwa semua hal bisa berubah di detik-detik terakhir.