Nasdem Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres, PKS dan Demokrat Segera Rapat Koonsolidasi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan jadi calon Presiden 2024.

Nasdem merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu.

Deklarasi itu dilakukan di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Pada saat deklarasi tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memilih Anies Baswedan karena menurutnya dialah yang terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia selanjutnya.

Sebelumnya, ada tiga nama calon presiden yang masuk kriteria Nasdem yaitu Ganjar Pranowo, Andika Prakarsa, dan Anies Baswedan.

"Mengapa Anies Baswedan? Jawabannya, Why Not The Best," kata Surya Paloh.

Ia pun membuka ruang bagi partai lain yang menyukai Anies Baswedan untuk ikut berkoalisi.

Pasca partai dengan slogan Gerakan Perubahan itu mendeklarasikan Anies, dua partai yang ramai jadi perbincangan akan berkoalisi ikut bereaksi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik deklarasi dini yang dilakukan Partai Nasdem.

Hal tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel kepada Tribun-Timur.com, Selasa (4/10/2022).