Man of The Match di Laga Chelsea vs AC Milan Liga Champions, Reece James Dipuji Setara John Terry

Jadi pemain terbaik di laga Liga Champions Chelsea vs AC Milan Reece James dipuji setara John Terry

TRIBUN-TIMUR.COM - Manajer Chelsea Graham Potter memberikan pujian setinggi langit untuk Reece James yang tampil memukau saat The Blues melibas AC Milan 3-0 di Liga Champions 2022.

Pada pertemuan Chelsea vs AC Milan untuk lanjutan Liga Champions Reece James dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Man of the Match.

Reece James memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi skuad Chelsea yang memenangkan laga atas AC Milan pada pertemuan Liga Champions 2022 di Stamford Bridge, Kamis (6/10/2022).

Bahkan dilansir dari Metro, Graham Potter mendukung Reece James untuk menjadi 'legenda' Chelsea.

Graham Potter yakin Reece James bisa mengikuti jejak Frank Lampard dan John Terry dan menjadi 'legenda' di Chelsea.

Pemain Timnas Inggris James Reece membintangi kemenangan Liga Champions Chelsea atas AC Milan dengan mencetak gol dan memberikan assist.

Pemain baru Chelsea Wesley Fofana dan Pierre-Emerick Aubameyang juga mencetak gol saat the Blues mencatatkan kemenangan Eropa pertama mereka musim ini.

Graham Potter yang menggantikan Thomas Tuchel di kursi panas Stamford Bridge bulan lalu, mengatakan dia 'suka' bekerja dengan James dan menegaskan potensinya yang luar biasa.

Lulusan akademi Chelsea berusia 22 tahun itu telah mengumpulkan 132 penampilan untuk Chelsea dan memenangkan Liga Champions di Stamford Bridge.

Ia sementara juga mencapai empat final piala FA di Wembley.