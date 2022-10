Fakultas Peternakan Unhas Perpanjangan Kerjasama dengan Universitas Miyazaki Jepang    

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin meeting kembali memperpanjang kerjasama dengan Universitas Miyazaki, Jepang.

Kesepakatan perpanjangan kerjasama itu dilakukan melalui zoom meeting, Kamis (6/10/2022).

Pada meeting tersebut hadir Prof Yasuyuki Ishii dari Faculty of Agriculture Department of Animal and Grassland Sciences, University of Miyazaki, Japan

Selain memperpanjang kerjasama, mereka juga membahas rencana agenda dosen tamu yang akan dibawakan Prof Ishii.

Dosen tamu tersebut rencananya akan dilaksanakan di Fakultas Peternakan Unhas pada Kamis, (20/10/2020) mendatang.

Selain membahas agenda dosen tamu, mereka juga membahas terkait dengan kerjasama penelitian, kerjasama publikasi, pertukaran siswa, magang, dan sebagainya.

Agenda meeting itu memutuskan beberapa hal yang akan meningkatkan kualitas kerjasama.

Meeting itu dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan 1, 2 dan 3, Ketua dan Sekretaris GPMPR, Ketua Program Studi S1, S2, an S3, Ketua Departemen Produksi, Nutrisi dan Makanan Ternak, dan Ketua Departemen Sosial Ekonomi Peternakan. (*)