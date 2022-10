Fakultas Peternakan Unhas Gandeng University of Miyazaki Siapkan Kuliah Tamu Akademisi Jepang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan kolaborasi dengan kampus Internasional

Kali ini, Fakultas Peternakan Unhas melanjutkan implementasi kerjasama dengan Faculty of Agriculture, Department of Animal and Grassland Sciences, University of Miyazaki, Japan

Pertemuan pun telah dilakukan pimpinan Fakultas Peternakan dengan Prof Yasuyuki Ishii pada Kamis (6/10/2022).

Agenda pertemuan ini terkait dengan perpanjangan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Universitas Miyazaki, Jepang.

Tak hanya itu, Fakultas Peternakan rencananya akan mengundang akademisi University of Miyazaki guna membawakan kuliah tamu.

"Selain perpanjangan kerjasama, kita juga membahas terkait dosen tamu yang rencana akan dibawakan oleh Prof Ishii pada Kamis (20/10/2022) mendatang," ujar Dekan Fakultas Peternakan Dr Syahdar Baba SPt MSi

Dalam periode perpanjangan kerjasama, kedua instansi pendidikan tinggi ini merumuskan adanya program mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.

Kedua kampus ini membuka hadirnya kolaborasi pendidikan untuk dosen maupun mahasiswa

Selanjutnya, pada meeting ini dibahas juga terkait dengan kerjasama penelitian, kerjasama publikasi, pertukaran siswa, magang, dan sebagainya," jelas Dr Syahdar Baba.

"Saya rasa agenda meeting hari ini sangat menarik dan memutuskan beberapa hal yang akan meningkatkan kualitas kerjasama," sambungnya.

Pertemuan ini dihadiri oleh Dekan, Jajaran Wakil Dekan , Ketua dan Sekretaris GPMPR, Ketua Program Studi, Ketua Departemen Produksi, Nutrisi dan Makanan Ternak, serta Ketua Departemen Sosial Ekonomi Peternakan.

Mereka dengan serius menyimak poin kerjasama berikutnya.

Beberapa dosen juga mengajukan ide-ide kreatifnya dalam membangun SDM yang unggul.

Fakultas Peternakan pun mulai mempersiapkan hadirnya akademisi asal negeri Sakura guna menambah wawasan mahasiswa Unhas