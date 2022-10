Ucapan Selamat Hari Guru Sedunia 5 Oktober 2022 Bisa Dikirim WA dan IG, Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober.

Hari Guru Sedunia menjadi momen untuk menyampaikan ucapan dan harapan terhadap para guru yang sedang berjuang.

Kata-kata mutiara Hari Guru Sedunia bisa dikirim lewat media sosial, Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Kumpulan Ucapan Hari Guru Sedunia bisa dibagikan di media sosial.

Berikut kumpulan Ucapan Hari Guru dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dikutip dari Tribunnews.com:

1.Guru adalah pejuang bangsa yang selalu hadir dan dibutuhkan. Selamat hari Guru 2022

(Teachers are national warriors who are always present and needed. Happy Teacher's Day 2022).

2. Guru seperti lilin, yang menghabiskan dirinya sendiri untuk mencerahkan kehidupan orang lain. Selamat hari Guru 2022.

(The teacher is like a candle, which consumes itself to brighten the lives of others. Happy Teacher's Day 2022).

3.Pengabdianmu, Perjuanganmu, dan keikhlasanmu mendidik putra putri negeri bagai pelita dalam kegelapan. Selamat hari guru 2021.