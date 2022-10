Puan Maharani Enggan Komentari NasDem Deklarasi Anies Jadi Capres: Semua Masih Dalam Situasi Duka

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDI-P Puan Maharani enggan berkomentar saat ditanya sikap partainya soal Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 atau Pemilu 2024.

Diberitakan, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai Capres 2024.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata dia.

Dalam deklarasi ini, sejumlah elite Partai Nasdem tampak hadir langsung. Mereka di antaranya Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, hingga Ahmad Sahroni.

Ditanya soal sikap partainya, Puan Maharani enggan berkomentar.

Puan Maharani mengingatkan bahwa pada saat ini Indonesia masih dibalut duka akibat tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan luka-luka, pada Sabtu (1/10/2022) malam.

"Saat ini saya kira semua sedang dalam situasi duka terkait dengan banyak sekali korban yang berjatuhan dalam kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).