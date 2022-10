Bawaslu Sulsel: Pernyataan Imam Fauzan Mungkin Hanya Guyonan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan Saiful Jihad turut menanggapi pernyataan Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara yang mempersilakan kadernya berbuat curang.

Pernyataan Imam Fauzan disampaikan kepada seluruh kadernya pada acara pembukaan Muskerwil I di Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma No 130, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Senin (3/10/2022) kemarin.

Sekitar 1000 kader PPP di Sulsel hadir dalam acara tersebut. Selain, turut hadir Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Walikota Makassar Mohamad Ramdhan Pomanto, dan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat Imam Fauzan mengungkapkan pernyataan tersebut.

Meski telah membaca informasi tersebut, Saiful Jihad belum yakin pernyataan Imam Fauzan itu serius.

"Mungkin hanya guyonan," kata Saiful Jihad, Selasa (4/10/2022).

Dosen Unhas yang nonaktif sementara itu menjelaskan bahwa tidak seharusnya pimpinan partai mengatakan seperti itu.

Menurutnya, partai adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi.

Sebab kehadiran partai adalah untuk menjaga dan mengawal proses demokrasi yang sehat.

"Ibarat pertandingan sepakbola, peserta Pemilu (termasuk partai) adalah pemain, KPU adalah panitia yang mempersiapkan seluruh sarana dan kebutuhan, Bawaslu adalah wasit dan masyarakat adalah suporter," kata Saiful Jihad.

Saiful menjelaskan jika ada salah satu yang curang, pasti pertandingan tidak akan nyaman ditonton dan pada akhirnya bisa rusuh.