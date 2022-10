Proyek Green 5G Kolaborasi PT XL Axiata Tbk dan Huawei Indonesia Raih Penghargaan Internasional

Makassar, Tribun - Konsep proyek jaringan Green 5G hasil kolaborasi PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) dan Huawei Indonesia menjuarai ajang bergengsi bagi kalangan pelaku industri telekomunikasi global.

Pada ajang TM Forum 2022 Catalyst Awards yang berlangsung pada 20-22 September 2022 di Kopenhagen, Denmark, XL Axiata dan Huawei Indonesia memenangi kategori Outstanding use of TM Forum assets dan People’s Choice.

XL Axiata bersama Huawei Indonesia juga menjadi wakil pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang terlibat dalam perhelatan yang diikuti lebih dari 130 perusahaan telekomunikasi dari berbagai negara tersebut.



"Konsep jaringan katalis Green 5G yang berhasil memenangi perhargaan di dua kategori ini menunjukkan keseriusan kami dalam menyiapkan ekosistem 5G sekaligus menerapkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap lingkungan di bidang telekomunikasi," ujar Direktur and Chief Digital Transformation & Enterprise Business Officer XL Axiata, Yessie D Yosetya.

"Penghargaan ini tentu akan semakin memotivasi kami dalam menyiapkan jaringan dan inovasi yang ramah bagi lingkungan, sebagai bagian dari upaya XL Axiata untuk menyediakan layanan berkualitas terbaik bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Yessie menambahkan, pada ajang ini XL Axiata dan Huawei Indonesia mendemonstrasikan proyek katalis proof-of-concept “Green 5G”.

Proyek ini mengeksplorasi jaringan otonom dan teknologi hemat energi untuk menyebarkan jaringan 5G yang ramah bagi lingkungan dan sekaligus mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Proyek ini juga menjadi satu-satunya proyek katalis yang mendapatkan dua penghargaan sekaligus.

"Bersama seluruh ekosistem sebagai penyedia solusi TIK terkemuka global, Huawei senantiasa berkomitmen untuk dapat mendukung pengembangan jaringan yang cerdas, ramah lingkungan dan dapat diimplementasikan dengan tingkat efisiensi yang tinggi di seluruh Indonesia," tambah XL Account Director of Huawei Indonesia Wei Wei.

"Kami akan terus memberikan solusi inovatif untuk mendukung mitra kami, terutama XL Axiata, dalam bertransformasi menjadi operator konvergensi termasuk mendukung pembangunan broadband nasional di Indonesia,” pungkasnya.

TM Forum 2022 Catalyst Awards diselenggarakan untuk menghasilkan konsep inovasi yang dapat diimplementasikan guna memecahkan tantangan industri bersama.

Award yang diberikan pada ajang tahun 2022 ini, antara lain People’s choice, Outstanding use of TM Forum assets, Outstanding Catalyst – Business impact, Outstanding Catalyst – Impact on society and sustainability, Outstanding Catalyst – Best innovation, Best ecosystem design, Best New Catalyst in show, dan Future Techco.

TM Forum sendiri merupakan aliansi yang terdiri dari lebih dari 850 perusahaan global yang bekerja sama untuk mendobrak hambatan teknologi dan budaya antara penyedia layanan digital, pemasok teknologi, konsultan, dan integrator sistem.(*)