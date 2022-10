NasDem Makassar Tancap Gas, Langsung Sosialisasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pasca deklarasi, Partai NasDem Makassar akan mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Makassar, Andi Rachmatika Dewi mengatakan akan menindaklanjuti hasil deklarasi ini.

Pertemuan dengan internal partai akan dilalukan untuk menyusun strategi memenangkan Anies di Kota Makassar.

"Kita akan sosialiasi secepat mungkin, sebagai kader dan pimpinan daerah di Makassar kita harus solid melaksanakan perintah partai," ucap Andi Rachmatika Dewi kepada Tribun-Timur.com, Senin (3/9/2022).

Anggota DPRD Sulsel ini akan memerintahkan kepada seluruh pengurus dan kader hingga akar rumput untuk mensosialisasikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kepada warga Makassar.

Cicu-sapaannya menjelaskan, dipilihnya Anies Baswedan sebagai kandidat usungan NasDem telah melalui proses yang panjang.

Ada tiga nama bakal Capres yang telah dinominasikan NasDem berdasarkan rapat kerja nasional (rakernas) pada Juni lalu.

Selain Anies Baswedan, ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh kata Cicu sudah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang.

"Seperti yang disampaikan Pak Ketum Surya Paloh, kenapa Anies Baswedan? Jawabannya yah why not the best?," tuturnya.